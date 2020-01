Accueillir une élève avec un nouveau terrain de jeu

L’École Lord Tennyson subit présentement une cure de jeunesse pour répondre aux normes sismiques.

Dans le cadre du projet, la nouvelle école comptera un ascenseur, ainsi qu'un nouveau terrain de jeu.

Or, la communauté s'active pour inclure dans le projet de nouveau terrain de jeu un revêtement de caoutchouc, qui s'avère onéreux, mais qui permettrait de mieux accueillir la nouvelle élève.

Une demande de financement sera présentée prochainement auprès des diverses instances visées.

Il y a une fillette de maternelle qui va être en fauteuil roulant [en septembre 2020] et puis il faut qu'elle soit à l'aise, qu'elle ait accès à toutes les salles et qu’elle soit égalitaire pour pouvoir vraiment apprécier sa vie scolaire , fait valoir Simone Giardina, enseignante de 2e année en immersion française à l'école, dont la classe se joint à l'effort communautaire.

Des dessins des élèves de Simone Giardina, qui ont imaginé une cour d'école pour la nouvelle élève, seront inclus dans le dossier de demande de subvention.

On veut qu’elle ait un grand sourire quand elle va découvrir qu'elle a accès à un terrain de jeu et pouvoir jouer avec ses camarades le plus près possible.

Simone Giardina, enseignante de 2e année en immersion française à l'École Lord Tennyson