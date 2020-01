Yves Montigny tend la main aux résidents de Manicouagan pour le compostage

Ce projet de compostage nécessitera la collaboration de tous les citoyens pense le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny.

Si ensemble on se donne la main, on va être capable d'amener les citoyens à comprendre : tout ce qui se mange, tout ce qui se cultive peut se placer dans le bac brun. Yves Montigny, maire de Baie-Comeau

Conscients que créer l’habitude du compostage sera un défi dans la région, les instigateurs du projet ont organisé une conférence de presse mardi pour commencer à sensibiliser la population.

Le maire de Baie-Comeau indique cependant que la plus jeune génération est plus que prête à l’arrivée des bacs bruns.

La jeune génération nous met beaucoup, beaucoup de pression évidemment. Yves Montigny, maire de Baie-Comeau

Yves Montigny, Yoland Émond et Isabelle Giasson lors de la conférence de presse mardi matin. Photo : Radio-Canada / Alexie Andre Belisle

Gestion locale des déchets organiques

La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan (RGMRM) a choisi de traiter localement les matières organiques qui seront collectées. Une plateforme de compostage sera donc construite au site d'enfouissement technique de Ragueneau.

Un choix mûrement réfléchi après l’analyse de 13 scénarios différents, explique la directrice générale de la RGMRMRégie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan , Isabelle Giasson. Différentes raisons ont guidé cette décision. Développement du savoir, partage des ressources existantes, matérielles et humaines également, parce qu'étant donné que le site va être à proximité du lieu d'enfouissement on n'a pas besoin d'engager de nouvelles personnes , énumère-t-elle.

Cette plateforme permettra de chauffer la matière organique et ainsi de rendre possible l’inclusion à la collecte tous les déchets organiques, y compris la viande, les produits transformés et même les feuilles.

La régie estime que la construction de cette plateforme pourrait coûter jusqu'à 3 millions de dollars.

Le compost produit sera ensuite redonné à la collectivité.

Une analyse récente de Recyc-Québec permet de conclure que 50 % du contenu des déchets produits dans la région est composé de matières organiques. Un chiffre qui se situe dans la moyenne provinciale.

Le ministère de l'Environnement et Lutte contre les changements climatiques fait beaucoup de pressions financières pour que les Municipalités et les MRCMunicipalités régionales de comté compostent leurs déchets organiques dès 2022. À Sept-Îles, un projet de collecte de composte a également été déposé et son arrivée est prévue pour 2022.

Avec les informations d'Alexie André Bélisle