Des vigiles s'organisent à la mémoire de Marylène Lévesque

Alors que le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles amorcent des enquêtes pour faire la lumière sur la mort de la Saguenéenne Marylène Lévesque, assassinée dans un hôtel de Québec le 22 janvier dernier, des vigiles s'organisent dans les deux villes pour rendre hommage aux femmes disparues.

À Chicoutimi, la veillée aura lieu jeudi devant le palais de justice de Chicoutimi.

La Maison ISA, qui lutte contre les violences à caractère sexuel, ne veut pas que Marylène Lévesque sombre dans l’oubli. L’organisme dénonce d'ailleurs le fait que les travailleuses du sexe comme elle demeurent à risque de subir de tels actes de violence.

Les femmes qui sont dans la prostitution sont 20 fois plus à risque d'être assassinées. C'est quand même important […] Depuis Polytechnique, qui a eu lieu il y a 30 ans, il y a eu 1128 femmes et enfants assassinés [au Québec] , fait valoir l’intervenante Christine Audet.

Ottawa mènera sa propre enquête sur les circonstances du meurtre de la Saguenéenne.

L'accusé dans cette affaire, Eustachio Gallese, était en semi-liberté depuis mars après avoir été incarcéré pour le meurtre de son ex-conjointe.

D'anciens commissaires de la Commission des libérations conditionnelles s'étonnent d'apprendre que l'accusé pouvait fréquenter des femmes pour assouvir ses besoins sexuels. Ils soulignent également l'important roulement à la Commission, ce qui fait en sorte, selon eux, que le personnel en place a peu d'expérience.

L'évaluation du risque, c'est un art en soi. Ce n’est pas facile d’évaluer un criminel et dans ce cas-là tout particulièrement, un dossier volumineux, épais et de prendre la décision de le remettre en liberté ou non , note l’ancien commissaire Dave Blackburn.

Le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu blâme le processus de nomination des commissaires.

Elle [Marylène Lévesque] devrait être vivante aujourd’hui. Vous savez, il y a tout près de 18 commissaires qui ont été remerciés au cours des quatre ou cinq dernières années. Il n’y a pas une entreprise privée qui survivrait si toute son expertise, elle la lapidait pour aller prendre des gens qui sortent de l'école et qui ont peu d'expérience. Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur conservateur

Le ministre défend le processus

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair, défend le processus de nomination des commissaires. Il reconnaît qu'il y a un certain roulement, mais dit comprendre et partager les inquiétudes du public.

Le ministre Blair a demandé une enquête approfondie sur cette affaire.

Les proches de Marylène Lévesque, morte à 22 ans, ont mis en branle une campagne de financement sur Internet afin d'offrir des funérailles à la jeune femme.

