Les joueurs du Phoenix de Sherbrooke deviennent des superhéros pour la cause du suicide

L’événement spécial vise notamment à sensibiliser les gens aux maladies mentales. Les chandails, aux couleurs de Capitaine America, font également l’objet d’une mise à l’enchère afin d’amasser des fonds pour JEVI, Centre de prévention du suicide de l’Estrie.

Le Phoenix se transforme en Capitaine America pour la cause. Photo : JEVI, Centre de prévention du suicide-Estrie

Cela prend du courage pour parler de suicide, donc d’avoir une espèce d’image de superhéros, je pense que c’est la clé. Maxime Blouin, directeur des communications de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ)

Si on peut faire une différence pour une personne seulement, ça va être bénéfique pour nous, affirme le hockeyeur Félix Robert. La première étape, c’est d’en parler. Il y a des gens après cela qui sont capables de s’occuper des personnes qui ont des pensées suicidaires.

Au cours du prochain mois, chaque équipe de la LHJMQ tiendra un match thématique pour la cause. Une façon de briser les tabous entourant la maladie mentale et d’inciter les gens à entamer le dialogue.

Soutien et formation

Personne n’est à l’abri de la maladie mentale, et les joueurs du Phoenix le savent. Depuis trois ans, la LHJMQ offre d’ailleurs du soutien professionnel et des formations à chaque équipe à travers le programme Parlons-en.

Tous les joueurs sont en pension et nous sommes loin de notre famille. Alex-Olivier Voyer, joueur du Phoenix

D’être ici, ensemble, c’est sûr que ça arrive d’avoir des bas, des hauts. On en parle. Que ça soit sur la glace ou hors glace, on est avant tout des coéquipiers, mais on est surtout des amis , continue le jeune homme.

Catherine Gareau-Blanchard, formatrice, a visité différentes équipes de la ligue.

Cela a donné lieu à de très belles discussions. Des discussions touchantes entre les joueurs, mais aussi avec l’équipe d’entraînement. Il y en a qui ont partagé leur propre vécu, la maladie mentale, mais aussi des pensées suicidaires. Et aussi des messages d’espoir, des stratégies qu’ils ont utilisées dans des moments difficiles.

Une ressource que l'ancien joueur de la Ligue nationale, Dave Morissette, aurait souhaité avoir. Son frère s'est enlevé la vie, alors qu'il avait 20 ans.

Cela fait plus de trente ans maintenant, mais c’est comme si c’était hier. Le regret que j’ai, ce que j’aurais aimé faire, c’est vraiment être capable et d’avoir les mots pour lui poser les vraies questions. Juste dire le mot suicide, parce que je le savais, la famille le savait qu’il était en détresse et que peut-être, il pensait au suicide, mais on n’avait pas le courage, on n’avait pas les mots pour lui parler , souligne Dave Morissette

Avoir le courage de parler et d’écouter. C’est le message que les joueurs du Phoenix souhaitent passer sur la glace.