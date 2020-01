Des élèves vous invitent à découvrir l'histoire du Manitoba

La Division scolaire Seven Oaks propose à ses élèves de 6e et 11e années de se pencher sur l’histoire du Manitoba, qui célèbre en 2020 son 150e anniversaire. En même temps, la division scolaire veut susciter la discussion avec le public.

Pour la Division scolaire, cet anniversaire est une occasion idéale pour amener des élèves d'immersion à penser comme un historien .

D’ici à la fin de juin, les élèves se pencheront sur des thématiques en s’inspirant de la façon dont les historiens examinent les événements historiques.

Une fois par mois, les élèves répondront à une “question provocatrice” qui porte sur un thème particulier , explique le directeur adjoint de la Division scolaire, Matt Henderson. Cette réponse pourra prendre des formes diversifiées : textes, dessins ou balado par exemple.

La question de janvier Quand les historiens analysent le passé, ils tentent de comprendre ce qui a changé avec le temps ou comment les choses sont restées pareilles. En examinant une photo tirée des archives de la Ville de Winnipeg, les élèves doivent se demander : Pouvez-vous trouver une photo contemporaine équivalente à la photo historique? Qu’est-ce qui a changé? Qu’est-ce qui est demeuré constant? Quelle est l’importance historique des changements remarqués, ou au contraire de ce qui est resté constant dans la société?

Les questions provocatrices , imaginées par des historiens du Manitoba, veulent susciter la réflexion mais aussi générer un dialogue entre les élèves, les enseignants et la communauté.

En tant que partenaire de ce projet, Radio-Canada Manitoba publiera régulièrement certaines des réflexions des élèves.

Les élèves répondent

Les élèves de 6e année d'Ashley Enns-Nadeau, à l’École Leila North Community School, se sont prêtés au jeu en janvier. Voici leurs réflexions.

Les mariages ont bien changé!

Un texte de Sarah Redsky et Steffen Cortez

Cette photo historique montre un mariage dans le parc Kildonan à Winnipeg. Elle a été utilisée par Sarah Redsky et Steffen Cortez de l’École Leila North Community School qui participent au projet Pense comme un historien. Photo : Archives, Ville de Winnipeg

La société a changé d’après ces photos parce qu’il y a une plus grande présence de femmes aujourd’hui. C’est important parce que les femmes n’étaient même pas appréciées dans le monde. La photo d’aujourd’hui représente qui on est maintenant.

Un mariage à l'époque contemporaine. Photo : Photo fournie par Cheryl Bleile

Nous sommes contents, mais l’argent nous donne le bonheur. Aussi, ce qui a changé depuis la photo originale, c’est que les femmes peuvent marier les femmes et les hommes peuvent marier les hommes.

Ce qui s’est passé à Rooster Town

Un texte de Kurt Reyes et Kim Punzalam

Cette photo historique de Rooster Town, un ancien quartier de Winnipeg, a été utilisée par Kurt Reyes et Kim Punzalam, des élèves de l’École Leila North Community School qui participent au projet Pense comme un historien. Photo : Archives, Ville de Winnipeg

Rooster Town est un endroit où les Métis vivaient dans la pauvreté. Les journaux même en parlaient de façon humiliante. En 1946, quelques Métis ont été forcés de déménager au nord de Winnipeg. En 1959, le maire de Winnipeg a offert aux habitants 75 $ pour déménager. Si tu n’acceptais pas, tu étais expulsé.

L'école secondaire Grant Park à Winnipeg a été construite sur ce qui était à l'origine Rooster Town. Photo : Radio-Canada / Gilbert Rowan

Quand tous les Métis sont sortis, toutes les maisons ont été démolies et Rooster Town est devenu la piscine Pan Am et l’école Grant Park. On pense que ce n’est pas juste parce que les Métis qui y vivaient ont perdu leur maison.

La rue Main hier et aujourd’hui

Un texte d'Olivia Doucer, Aeon Hubac et Nigel Diaz

Cette photo historique prise du haut du palais de justice montre la rue Main, à Winnipeg, à l’été de 1875. Elle a été utilisée par Olivia Doucer, Aeon Hubac et Nigel Diaz, des élèves de l’École Leila North Community School qui participent au projet Pense comme un historien. Photo : Archives, Ville de Winnipeg

On remarque que les bâtiments sont plus grands et qu’il y a plus de bâtiments. Il y a aussi des autos et une grande consommation d’électricité. Mais, il y a des arbres et des plantes. Il y a même de grandes enseignes sur les rues. Le plus grand changement est que la rue est finie.

L'angle de l'avenue Portage et de la rue Main à Winnipeg, vu du toit d'un édifice du centre-ville. Photo : Radio-Canada / Gary Solilak

Ce changement est bon pour les personnes qui veulent du travail. C’est bon aussi pour toutes les personnes de Winnipeg. Cependant, ce développement détruit la terre et les autos font de la pollution.

Le détournement de la digue à la rivière Falcon

Un texte de Xavier Hazell, Hannah Loeppky et Dayna Cherney

Cette photo historique du lac Shoal a été utilisée par Xavier Hazell, Hannah Loeppky et Dayna Cherney, des élèves de l’École Leila North Community School qui participent au projet Pense comme un historien. Photo : Archives, Ville de Winnipeg

Le détournement de digue à la rivière Falcon a été créé pour fournir de l’eau aux résidents de Winnipeg et l’eau du lac Shoal a été réservée aux Autochtones. Mais cette eau est sale et les résidents doivent faire bouillir leur eau.

Le lac Shoal, en Ontario, photographié en 2016 lors de la visite du premier ministre Justin Trudeau dans la Première Nation Shoal Lake 40, dont les membres devaient faire bouillir leur eau depuis 1997 alors qu'ils vivent sur les rives du lac qui alimente Winnipeg en eau potable. Photo : Radio-Canada / Andrew Friesen

Comparer la Grève générale et des manifestations modernes

Un texte de Rachelle Bolisay, Jose Vergara et Laila Keefe-Baldo

Cette photo historique du défilé du 1er mai 1936 à Winnipeg a été utilisée par Rachelle Bolisay, Jose Vergara et Laila Keefe-Baldo, des élèves de l’École Leila North Community School qui participent au projet Pense comme un historien. Photo : Archives, Ville de Winnipeg

Après la Première Guerre mondiale, la majorité des gens ont eu beaucoup de problèmes financiers. Une des causes principales est le chômage. En raison de ceci, la qualité de vie de la majorité de la population a diminué.

Ce que montre la photo d’époque : la majorité des gens qui ont participé à cette protestation sont des hommes.

Ce qui a changé : aujourd’hui il y a plusieurs femmes qui font partie de différents domaines.

Ce qui est constant : le nombre de personnes qui participent à ces événements est encore élevé.

En septembre 2017, environ 200 personnes ont participé à une manifestation à Winnipeg pour dénoncer un rassemblement contre l'immigration prévu le jour même. Photo : Radio-Canada / Kelly Malone

La manifestation contre les rassemblements anti-immigration qui a eu lieu en 2017 est ultimement un acte contre la haine et le racisme.

Ce que montre la photo : le pluralisme culturel et l’intégration culturelle, autrement dit « l’unité dans la diversité ».

Ce qui a changé : rien n’a vraiment changé. L’existence du pluralisme culturel et l’intégration culturelle sont encore présents chez dans les protestations qui dénoncent l'anti-immigration.

Ce qui est constant : la capacité de multiples groupes ethniques à participer à une seule société, dans les aspects importants comme l’économie, la vie sociale et la politique.

La marche annuelle de la fête du Travail en septembre 2019 a pris une tournure particulière : les travailleurs ont souligné le 100e anniversaire de la Grève générale de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Austin Grabish

Le 100e anniversaire de la Grève générale de Winnipeg est une commémoration de cet événement qui a eu lieu en 1919.

Ce que montre la photo : l’accès aux emplois est un facteur essentiel pour l’amélioration de la vie d’un individu. C’est un droit fondamental de l’Homme mentionné dans la Charte canadienne des droits et libertés.

Ce qui a changé : la possibilité de trouver un emploi a augmenté. Cependant, la pauvreté est encore omniprésente dans la société canadienne de nos jours.

Ce qui est constant : l’esprit des gens, qui utilisent leur voix et s’unissent quand ils veulent du changement.

À lire aussi : Il y a 100 ans, Winnipeg se mettait en grève générale

Pense comme un historien : un projet à suivre

Chaque mois, les textes des élèves se trouveront sur notre page web, ainsi que sur la page Facebook ICI Manitoba, où le public est aussi invité à livrer ses propres réflexions sur le sujet proposé. La Division scolaire Seven Oaks les publiera également sur son site internet.

Les élèves de Seven Oaks dont les textes sont publiés par Radio-Canada sont inscrits en immersion française. Le français est pour eux une langue seconde, qu’ils apprennent à connaître et maîtriser au quotidien à l’école.

La question de février

Cette publication de 1894 traitait d'immigration. En parlerait-on encore en ces termes de nos jours? Photo : Archives, Bibliothèque de l'Université du Manitoba

People’s Voice était une publication syndicale de Winnipeg (qu’on peut trouver dans les archives en ligne  (Nouvelle fenêtre) de la Bibliothèque de l’Université du Manitoba). Dans un article publié le 23 juin 1994, People’s Voice s’oppose à l’immigration chinoise. Quels sont les arguments avancés dans l’article? Quelles sont les différences entre les Manitobains et les immigrants chinois citées dans l’article? Comment les immigrants sont-ils vus de nos jours? Y a-t-il des différences, des similarités entre le langage employé pour décrire l’immigration, en 1894 et en 2020?