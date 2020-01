Les Roughriders de la Saskatchewan tiendront leur camp d’entraînement à Regina en 2020

Ainsi, le terrain sur lequel devait s’entraîner l’équipe ne sera pas prêt pour le début du camp qui est prévu le 17 mai.

Depuis plusieurs années, l’organisation avait l’habitude d’entamer sa préparation à Saskatoon afin de permettre aux Saskatchewanais qui habitent dans le nord de la province de voir de plus près les joueurs en action.

Nous sommes déçus de ne pas pouvoir amener l’équipe à l’Université de la Saskatchewan pour le camp d’entraînement cette année , affirme dans un communiqué le président et chef de la direction des Roughriders, Craig Reynolds. Nous cherchons des solutions pour que nos partisans dans le nord de la province restent en contact avec l’équipe.

Nous sommes impatients à l’idée d’accueillir les Roughriders à l’Université de la Saskatchewan en 2021 , note pour sa part le directeur des communications de l’établissement, Gord Hunchak. Nous savons que l’équipe appréciera le nouveau gazon [sur le terrain du Griffiths Stadium]

En revanche, il est toujours prévu que l’équipe de la Ligue canadienne de football (LCF) visite Saskatoon à l’occasion de la journée « Vert et Blanc » et du traditionnel « State of Rider Nation », qui permet aux partisans de poser leurs questions à des membres de l’organisation.