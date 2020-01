Une exposition sur le quotidien des personnes trans en Asie à l’Université de Saskatchewan

Kloie Picot est travailleuse sociale de formation, mais photographe de guerre de métier. Elle expose son travail de photo artistique dans le cadre de l'exposition Translife in Asia: A Photographer's Journey.

Elle dit que c’est un peu par hasard que ce travail est né. Elle est allée en vacances en Thaïlande où elle a rencontré ded katoey , des personnes transgenres qui travaillent dans les cabarets et dans l'industrie du sexe. Elles ont tissé des liens d'amitié, et au fil du temps la photographe a commencé à les prendre en photo. Ensuite, ces photos se sont transformées en un projet pour aller à la rencontre des communautés de femmes trans en Asie.

Dans ce travail, nous avons des personnes trans de toute l'Asie, je me concentre surtout sur les femmes trans. Nous avons des filles de spectacle, des travailleuses du sexe, nous avons des femmes trans religieuses, des musulmanes comme Shinta Ratri d'Indonésie, et il y a des [scènes de] concours de beauté en Thaïlande avec des autochtones trans de Taiwan et des scènes de la vie quotidienne. , affirme Kloie Picot en entrevue.

Son travail met en lumière les difficultés et la résilience des femmes trans en Asie. Malgré leurs difficultés, l’artiste tisse des parallèles avec la vie en Amérique du Nord.

Les femmes trans ne sont pas différentes de celles qui sont cisgenres [personnes non trans]. Ce sont des gens qui veulent juste continuer leur vie, elles veulent se marier, elles veulent avoir une famille, elles veulent avoir un bon travail, une belle maison, une vie normale, elles cherchent le bonheur comme tout le monde. Kloie Picot, photographe

La photographe insiste sur le fait que la notion de respect est au cœur de son approche Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel



C’est le professeur Romain Chareyron de l'Université de Saskatchewan qui a mis en place cette exposition. Il affirme qu’il aurait été facile de tomber dans le voyeurisme, mais au contraire les œuvres démontrent plutôt une approche relationnelle : l'artiste souhaitait documenter ses amitiés.

Kloie Picot dit que son travail se rapproche de celui de Nan Goldin, cette photographe qui a produit des images de sa communauté de personnes LGBT et marginalisées dans les années 80.

