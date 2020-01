Des fonds pour améliorer les services en santé mentale

Au total, 300 000 $ seront investis pour bonifier les services en santé mentale au Saguenay-Lac-Saint-Jean, gracieuseté de Bell Cause pour la cause et de la Fondation de ma Vie.

Quelque 225 000 $ seront consacrés au réaménagement des départements de psychiatrie des hôpitaux de Chicoutimi, Roberval et Alma. On souhaite rendre l'environnement plus stimulant et accueillant pour les patients.

Par ailleurs, 75 000 $ seront offerts à des organismes communautaires qui auront le mandat de réaliser des projets faisant une différence dans la vie de la clientèle en santé mentale, notamment en travaillant l’estime de soi des gens aux prises avec une dépression ou des troubles anxieux.