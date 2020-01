Un nouveau Festival du film à Ottawa... en partie à cheval sur celui de l'Outaouais

Atom Egoyan et Matthew Rankin viendront à Ottawa pour présenter leurs plus récentes oeuvres lors du premier Festival international du film d’Ottawa, qui se tiendra du 25 au 29 mars prochain. Or, ce nouvel événement chevauchera pendant quelques jours le 22 e Festival du film de l’Outaouais qui, lui, aura lieu du 19 au 27 mars.

Ce n’est pas en compétition, à mon avis. [...] Ça, c’est pour les gens d’Ottawa , a tenu à préciser l’organisateur du Festival international du film d’Ottawa et directeur de l’Institut canadien du film, Tom McSorley.

Il y a beaucoup de cinéphiles à Ottawa qui peut-être ne parlent pas français. Tom McSorley, organisateur du Festival international du film d'Ottawa

Ce dernier n'écarte toutefois pas l'idée de décaler légèrement les dates du IFFOFestival international du film d'Ottawa dès l'an prochain, tout en continuant de viser les mois de mars ou d'avril, pour s'inscrire entre les plus gros festivals que sont ceux de Berlin et de Cannes.

De son côté, le fondateur du Festival du film de l'Outaouais, Didier Farré, ne semblait pas s'inquiéter outre mesure de l’arrivée de cette nouvelle offre dans la région.

Nous, le cinéma québécois, c’est sûr qu’on va le privilégier, ce qui n’est peut-être pas le cas de Tom. Je crois qu’il se dirige vers autre chose. Didier Farré, fondateur du Festival du film de l'Outaouais

Egoyan et Rankin en ville en mars

Le Festival international du film d’Ottawa (IFFO) est le dernier-né des rendez-vous cinématographiques organisés par l’Institut canadien du film, dans la capitale fédérale.

Les cinéastes Atom Egoyan et Matthew Rankin viendront y présenter leurs plus récents films, soit respectivement Guest of Honour, qui faisait partie des programmations des derniers festivals de Venise et de Toronto, et The Twentieth Century, sur le premier ministre William Lyon Mackenzie King.

En tout et partout, une vingtaine de films seront projetés dans le cadre du premier IFFOFestival international du film d'Ottawa . Si l'entièreté de la programmation n'a pas encore été dévoilée, elle comprend toutefois About Endlessness du Suédois Roy Andersson et Dolce Fine Giornate du Polonais Jacek Borcuch, en plus des longs métrages des deux cinéastes canadiens.

Pour la première, c’est un peu petit. [...] C’était important d’avoir des films qui [ne sont pas] dans nos autres festivals, ni au [Cinéma] Bytowne. Tom McSorley, organisateur du Festival international du film d'Ottawa

L’Institut canadien du film, qu'il dirige, chapeaute déjà le Festival international d’animation, le Festival du film de l’Union européenne et ceux mettant de l’avant le cinéma de l’Amérique latine et des pays nordiques, entre autres.

Avec les informations de Mélanye Boissonnault