Coronavirus : pas de mouvement de panique dans la communauté chinoise d’Ottawa

Le Centre de services communautaires chinois d'Ottawa donne comme directive aux membres de la communauté de rester à la maison pendant au moins deux semaines après un voyage en Chine, par mesure préventive. Ils sont d’ailleurs nombreux à être retournés dans leur pays natal pour les célébrations du Nouvel An, la semaine dernière.

La copropriétaire de l’épicerie chinoise Kowloon note d’ailleurs une importante diminution de sa clientèle depuis quelques jours. Je crois que les risques de contamination font peur, donc beaucoup de gens tentent de rester à la maison , affirme Victoria Chang.

Les employés du commerce ont décidé de ne pas porter de masque, même s’ils travaillent directement avec le public. Premièrement, il a été démontré que ce n’est pas très efficace et, deuxièmement, ça crée un climat de peur , explique la copropriétaire.

Au lieu de cela, son équipe mise sur le nettoyage et la propreté. Les employés gardent également une certaine distance avec les clients pour diminuer les risques de contagion.

Pas de « racisme » pour l’instant

Pour l’instant, Victoria Chang n’a pas senti de préjugés envers sa communauté depuis le début de la crise du coronavirus en Chine. À Toronto, certains ont commencé à noter des propos racistes contre la communauté chinoise.

Le responsable de la programmation du Centre de services communautaires chinois d'Ottawa affirme, lui aussi, que ce n’est pas un problème pour l’instant. Mais Rupert Yeung croit que ça pourrait arriver. Il se souvient entre autres que pendant la crise du SRAS en 2003, il y avait beaucoup de racisme envers la communauté chinoise.

Je crois que nous devons nous préparer à ça, il y a beaucoup de désinformation sur Internet. Mais nous proposons à nos clients d’être observateurs et de ne pas trop réagir trop fort si cela se produit , relate-t-il.

M. Yeung ne s’inquiète pas trop des risques de contamination au coronavirus. Il ne porte pas de masque et il continue de vivre librement. Mais il fait remarquer que certaines personnes plus vulnérables comme les aînés sont plus préoccupées.

Les ateliers du centre communautaire pour accueillir les nouveaux arrivants continuent de se dérouler et tout le monde est le bienvenu, assure-t-il. Le centre demande seulement à ceux qui arrivent tout juste de certaines régions de la Chine de rester à la maison pendant une période de deux semaines avant de participer aux activités de la communauté.

