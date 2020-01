Tyler Shandro tente de dissiper les doutes sur la couverture santé de 46 000 Albertains

Le programme « Non-Group » est administré par Alberta Blue Cross qui fait partie de l’un des 22 régimes d’assurances médicaments parrainés par le gouvernement provincial. Selon le ministre, si les personnes concernées font le changement avant le 1er mars, il n’y aura pas d’interruption dans leurs prestations.

Des frais, mais pas de modification

En revanche, les personnes qui souscrivent au programme devront s’acquitter de frais mensuels. Les personnes seules devront payer au maximum 63,50 $ et 118 $ s'il s'agit de familles.

Le ministre qualifie ces sommes de faibles .

Tyler Shandro tient également à rassurer les Albertains sur le niveau de couverture : Elle est la même que celle reçue sous la Prestation aux personnes âgées en tant que personne à charge et ce, peu importe les maladies préexistantes.

Il rappelle aussi que toutes les personnes concernées ont été prévenues par courrier de ce changement, comme le relayait Radio-Canada dimanche. Pour lui, le but de cette lettre était également de leur faire savoir que le programme Non-Group existait et que les gens y avaient droit.

De plus, selon le ministre, les personnes qui subissent des traitements pour vaincre le cancer n’ont pas à s’en faire. Il a d’ailleurs tenu à réagir aux craintes d’une femme, Heather Waldie, qui est en stade terminal d’un cancer et qui s'inquiétait de ne plus pouvoir poursuivre son traitement. Elle s’était exprimée dans l’émission matinale Calgary Eyeopener de CBC.

Ce changement n’aura aucun impact sur la prise en charge des médicaments contre le cancer , affirme fermement Tyler Shandro, en précisant que les patients qui se battent contre la maladie sont pris en charge, dans tous les cas, à travers un programme tiers: le Outpatient Cancer Drug Benefit (OCDBP).

Avec des informations du balado Calgary Eyeopener