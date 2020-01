Rivière-du-Loup vibrera au rythme du karting en juillet

Pour une deuxième année, le centre-ville de Rivière-du-Loup se transformera en piste de course de karting du 24 au 26 juillet.

Plus d'une centaine de pilotes d'un peu partout en Amérique du Nord se présenteront dans la région pour participer à des courses dans diverses catégories. Il s'agit de l'un des rares circuits urbains pour ce type de véhicule.

Pour le promoteur de l'événement, Roland Voyer, la première compétition l'an dernier a permis de prouver qu'il est possible d'avoir un tel circuit sécuritaire dans la région. Selon lui, le bouche-à-oreille fait son œuvre et plusieurs pilotes souhaitent venir courser à Rivière-du-Loup.

Les gens ont retrouvé le goût de compétitionner sur un circuit urbain. Roland Voyer, promoteur de l'événement

Cette année encore, les organisateurs se donnent comme mission de faire redécouvrir ce sport aux spectateurs. L'an dernier plus de 10 000 personnes sont passées sur le site. Différents karts seront disponibles en location et l'accès au site sera encore une fois gratuit.

La prochaine compétition de karting à Rivière-du-Loup du 24 au 26 juillet. Photo : Radio-Canada

De plus, les promoteurs de l'événement se sont associés avec l'entreprise Rototeck de Saint-Antonin pour la fabrication des blocs de sécurité qui délimitent la piste. Cette association permettra une plus grande autonomie au comité organisateur. L'an dernier, les blocs de sécurités avaient dû être empruntés et transportés de Montréal à Rivière-du-Loup.

La présidence d'honneur de l'événement a été confiée au pilote britannique Ben Cooper qui réside maintenant à Montréal.