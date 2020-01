Procès Bebawi : la Couronne demande la confiscation des produits de la criminalité

La procureure Anne-Marie Manoukian du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) a demandé au juge Guy Cournoyer que le tribunal ordonne à l’ancien cadre de SNC-Lavalin Sami Bebawi et à ses enfants de rembourser 4,2 millions de dollars parce qu'il s'agit de produits de la criminalité.

La Cour a pu prouver qu'une partie de l'argent est sortie des comptes de Sami Bebawi pour aboutir dans les résidences de ses enfants. Voilà pourquoi ces derniers sont visés dans ce dossier de confiscation de biens.

Il y avait des ordonnances de blocage sur des propriétés de Sami Bebawi et sur des comptes bancaires lui appartenant, sur la résidence de sa fille, Nadine Bebawi, et sur la résidence de son fils, Adam Bebawi. Le tout représente 4,2 millions de dollars.

Parce qu'on n'est pas en mesure de retrouver la différence avec les 28 millions de dollars que Sami Bebawi a obtenus frauduleusement, la procureure Manoukian souhaite que le tribunal lui impose une amende de 24,6 millions de dollars.

La procureure a aussi abandonné la possibilité de confisquer l'argent qui se trouvait dans un compte bancaire en Égypte appartenant à Sami Bebawi. Plusieurs demandes ont été faites auprès de la banque en question, mais sans obtenir de réponse, selon la procureure. De plus, l'argent a été déplacé dans d'autres pays et il est donc considéré comme non recouvrable.

Le juge Guy Cournoyer n'a pas encore ordonné la confiscation de sommes d'argent.

Adam Bebawi a obtenu un délai de 30 jours pour remettre une somme de 970 000 $, soit une partie de la valeur de sa propriété. Il s'agit d'argent qu'il a obtenu par son père et qui est un produit de la criminalité. Me Anne-Marie Manoukian a mentionné que le montant de l'amende (24,6 millions) pourrait changer si l'on n'était pas en mesure de confisquer les 4,2 millions de dollars.

Me Alexandre Bien-Aimé et Me Annie Émond, avocats de Sami Bebawi, ne se sont pas opposés à la confiscation des 4,2 millions de dollars. Cela dit, les parties vont débattre sur le fond de l'amende le 9 mars.

C'est aussi à cette date que le juge Guy Cournoyer devrait rendre une ordonnance quant à la confiscation des produits de la criminalité.

Par ailleurs, Sami Bebawi, qui a été reconnu coupable de fraude et de corruption, a déposé un appel en lien avec son verdict de culpabilité au début du mois. Il est libre pour le moment, bien qu'il ait reçu une peine d'emprisonnement de 8 ans et demi.