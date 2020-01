Une nouvelle bibliothèque pour le campus de la santé de l'Université de Sherbrooke

Québec investit 7 millions de dollars dans ce projet, dont les coûts devraient atteindre 10 millions de dollars. La Société des médecins, quant à elle, injecte 1 million de dollars.

Ce Carrefour du savoir sera construit dans un nouveau bâtiment sur le site du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. La bibliothèque actuelle, qui date des années 60, se trouve au sous-sol du site de Fleurimont et ne répond plus aux normes actuelles. Entre autres, les étudiants n’ont pas accès à un réseau internet.

L'actuelle bibliothèque du campus de la santé de l'Université de Sherbrooke Photo : Radio-Canada / Brigitte Marcoux

Une image de la future bibliothèque Photo : Lemay Architectes

Des espaces éclairés, des ambiances différentes, des endroits très silencieux, d’autres plus aérés, des endroits où les étudiants pourront parler et discuter, même des petits espaces pour faire des 5 à 7 ou des colloques. On veut que le Carrefour devienne cela, un carrefour, une rencontre pour les étudiants, pour les professeurs, explique Dominique Dorion, doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke.

De plus, avec l’augmentation du nombre d’inscriptions au cours des 60 dernières années, la bibliothèque n’a plus la capacité d’accueillir les 4800 étudiants du campus.

À l’époque, cela avait été construit pour des étudiants, où il y avait à peu près 100 étudiants qui bénéficiaient de cette bibliothèque. François Bonnardel, ministre responsable de la région de l'Estrie

Le Carrefour du savoir devrait être terminé en septembre 2022.