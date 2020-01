Les enquêtes sur les trois homicides du week-end à Regina avancent

Un adolescent de 17 ans a été arrêté et accusé du meurtre au second degré de Majok Agwait Majok, 23 ans, vendredi.

L’adolescent a comparu devant la cour provinciale lundi matin. Son identité ne peut être révélée puisqu'il est mineur.

Dans un communiqué, la police de Regina explique que des agents sont intervenus dans un logement de la rue Wascana très tôt vendredi. Il y ont trouvé un homme, Majok Agwait Majok, sévèrement blessé. Il est mort quelques minutes plus tard.

La mort de Majok Agwait Majok est survenue dans son propre logement, qu’il partageait avec sa petite amie Naomi Shingoose, 24 ans, et un ami, Emanwil Ginawi, 22 ans. Les deux disent avoir été témoins de l'événement.

[Majok] essayait de séparer deux personnes en train de se battre, raconte Naomi Shingoose. Il s’est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment.

C'est ce qu'il a toujours essayé de faire, il a toujours voulu faire la paix. Naomi Shingoose, petite amie de la victime

L’incident a eu lieu pendant une fête qui avait commencé vers 21 h la veille. Les problèmes seraient survenus vers 1 heure du matin. Personne ne sait pourquoi c’est arrivé , poursuit Mme Shingoose.

Majok Agwait Majok a trouvé la mort dans une maison de la rue Wascana, à Regina. Photo : Radio-Canada

Deux autres homicides

La mort de Majok Agwait Majok est considérée comme le deuxième homicide de l’année à Regina.

Le troisième homicide a eu lieu samedi sur la rue Rae. La victime, Isaiah Trent Allary, était âgée de 24 ans. La police a arrêté Devon Wayne Cyr, 25 ans, et a porté des accusations de meurtre au premier degré, de possession d’arme à feu et de non-respect d'une ordonnance d'interdiction.

Finalement, la police de Regina a également confirmé lundi que le quatrième homicide de l'année avait eu lieu durant le week-end. Vendredi, Rodney Troy Ruberry, 49 ans, a été retrouvé gravement blessé dans une maison de l’Avenue Dewdney. Il est mort quelques heures après avoir été transporté à l'hôpital. Dans ce cas, la police n’a pas encore procédé à une arrestation.

Selon le chef de la police de Regina, Evan Bray, la drogue et l'alcool sont des facteurs dans ces crimes, mais pas les seuls. Photo : Radio-Canada / Tyler Pidlubny

Selon le chef de la police de Regina, Evan Bray, il n’y a aucune preuve que ces trois meurtres sont liés entre eux . Toutefois, Evan Bray estime que les trois victimes pourraient se connaître. [Les personnes impliquées] pourraient avoir eu des relations auparavant, et pas forcément positives , précise-t-il.

Les événements peuvent prendre une tournure tragique quand la drogue et l’alcool sont impliqués, ainsi que des armes. Evan Bray, chef de la police de Regina

Evan Bray ne croit pas à ce stade de l’enquête que ces meurtres soient liés aux activités de gangs. De plus en plus de gens portent des armes sur eux, et quand vous mélangez ça avec la drogue et l’alcool, les gens peuvent utiliser leurs armes rapidement avec des conséquences terribles, avance Evan Bray. c’est ce que nous voyons dans la dernière semaine.

Evan Bray conclut que les enquêtes sur ces homicides avancent, mais ne sont pas encore terminées.

Toute personne ayant des informations sur l'un de ces incidents peut contacter le Service de police de Regina au 306-777-6500 ou encore Échec au crime au 1-800-222-8477.

Avec des informations de Alex Soloducha, CBC News