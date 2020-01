Deux Manitobains déclarés négatifs au coronavirus

Les deux patients ont été testés par mesure de précaution après s'être rendus dans un établissement de santé alors qu'ils présentaient des symptômes similaires à ceux du coronavirus, a dit le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Brent Roussin.

Au Manitoba, le risque de contracter le coronavirus est faible et aucun cas n’a été signalé jusqu’à présent dans la province.

Les professionnels de la santé connaissent cependant les symptômes et mettent en place des mesures de précaution renforcées pour détecter, isoler et tester les patients, a déclaré le ministre de la Santé, Cameron Friesen, en conférence de presse.

Nous savons que le risque de coronavirus reste faible. Cependant, nous savons que nous devons rester vigilants dans nos efforts pour nous préparer à l’arrivée éventuelle de ce virus dans notre province , a-t-il ajouté.

Originaire de Chine, le nouveau coronavirus a fait plus de 100 morts dans ce pays, et plusieurs cas ont été rapportés en Ontario et en Colombie-Britannique.