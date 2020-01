La Fête des Neiges de Cap-aux-Os dévoile sa programmation

La famille et le développement de l’enfant sont toujours le cœur de la Fête des Neiges de Cap-aux-Os, qui célèbre cette année son 9 e anniversaire.

L’évènement, qui aura lieu le 16 février entre 10 heures et 15 heures, proposera diverses activités qui seront interculturelles et au service des familles , selon l’organisation.

Elles comprennent une partie de hockey, du babyfoot humain, des graffitis sur mur de neige et un château géant de neige.

Ce sont des activités qui contribuent au développement de l’enfant le plus possible , indique la coordonnatrice adjointe du centre de loisirs de Cap-aux-Os, Aube Blais.

Mme Blais ajoute que la fête donne aux familles de Gaspé l’occasion de passer un moment ensemble.

C’est de plus en plus difficile de se réunir en famille et le centre communautaire de Cap-aux-Os a vraiment à coeur de développer l’esprit de famille , explique-t-elle.

La Fête des Neiges de Cap-aux-Os a accueilli un peu plus de 110 personnes l’an dernier. L’organisation espère recevoir 150 visites à la patinoire municipale cette année.