Tramway de Gatineau à Ottawa : arrimage ou mirage?

Des options limitées

Traverser le pont du Portage aurait l’avantage de desservir directement les deux centres-villes et les principaux édifices du gouvernement fédéral.

Mais est-ce que le futur tramway de la STOSociété de transport de l'Outaouais amènera les usagers des secteurs d’Aylmer ou de Hull près des rues Lyon, Bank ou Metcalfe, comme le fait le service d'autobus actuel ? Rien n’est moins sûr.

Le tramway de Gatineau pourrait traverser la rivière des Outaouais par le pont du Portage comme le font déjà de nombreux autobus de la STO. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

La Ville d'Ottawa a dépensé des centaines de millions de dollars pour creuser un tunnel de 2,5 kilomètres pour son train léger, dans le but de limiter la congestion des rues du centre-ville par les autobus. Pourquoi laisserait-elle la place à des tramways venus de Gatineau?

Et est-ce qu’un tramway offrirait la possibilité d’une connexion directe, d’un arrimage efficace avec les stations Lyon, Parlement ou Rideau de l'O-Train? Rien n’est moins sûr, encore une fois, sauf peut-être pour la station Lyon, à l’entrée du centre-ville.

Mutisme sur le point d’arrimage des deux réseaux

Tout le monde s’accorde pour dire que le point d’arrimage entre les deux réseaux est un enjeu crucial et déterminant pour le succès du projet de tramway.

La station Lyon du train léger d'Ottawa compte deux édicules, dont un sur la rue Lyon. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Une bonne connexion au réseau d’Ottawa multiplierait le nombre de destinations possibles et encouragerait l’utilisation du transport en commun, plutôt que de l'auto solo. Tout le monde s’accorde aussi pour ne rien dire sur les options à l’étude.

Je ne veux pas spéculer sur ce que vont être, à terme, les options d’insertion à Ottawa. On les étudie. On les étudie avec nos partenaires. Myriam Nadeau, présidente de la Société de transport de l'Outaouais

La présidente de la Société de transport de l'Outaouais, Myriam Nadeau. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Même son de cloche du côté de la Ville d’Ottawa, qui a mis plusieurs jours à nous répondre par écrit seulement :

Le personnel de la Ville d’Ottawa travaille en étroite collaboration avec la STOSociété de transport de l'Outaouais et d’autres partenaires régionaux de la planification des transports sur ces aspects, mais il est trop tôt pour commenter, car l’évaluation technique est en cours. Vivi Chi, directrice de la planification des transports de la Ville d’Ottawa

Monuments, espaces restreints, escarpement et autres défis

Il est vrai qu’il est difficile de trouver un point d’arrimage pour un tramway au centre-ville Ottawa. En l’absence d’informations officielles, nous avons donc sollicité l’expertise de David Jeanes, ingénieur de formation et militant pour le transport en commun depuis une quarantaine d’années, pour évaluer quelques sites potentiels.

David Jeanes est ingénieur de formation en plus de s'intéresser au transport en commun. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Le but de cet exercice, non scientifique et basé sur les observations, est d’illustrer les défis de l’arrimage pour un tramway qui utiliserait le pont du Portage.

Voici une carte de quatre sites possibles en surface. Un tramway de Gatineau ne pourrait, selon M. Jeanes, aller beaucoup plus loin que la rue Lyon, après avoir franchi le pont du Portage. M. Jeanes a aussi évalué chacun des 4 sites, en leur accordant une note sur 10.

1. Sortie du pont du Portage

Le terrain immédiatement à la sortie du pont du Portage en provenance de Gatineau pourrait servir de site pour la construction d'un terminus pour le tramway. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Ce petit bout de terrain est l’un des rares qui sont libres au niveau de la rue dans le périmètre que nous avons étudié — pas de site patrimonial ou de monument en vue non plus.

Il serait peu coûteux d’y construire un terminus qui permettrait l’aller-retour entre Ottawa et Gatineau. Sauf qu’il se trouve au bas d’une pente et à 600 mètres de la station Lyon… Pas vraiment d’arrimage efficace.

La note de David Jeanes : 2/10

2. Jardin des provinces et territoires

Le terminus du tramway de Gatineau pourrait aussi être construit à proximité du Jardin des provinces et territoires, sur la rue Wellington tout près de l'intersection avec la rue Bay. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

S'il est mieux que le site précédent, cet emplacement se trouve à encore à 400 mètres de la station Lyon du train léger.

Il y aurait assez d’espace, mais un terminus serait coincé entre le Jardin des provinces et territoires — un monument datant de 1962, en l’honneur de la Confédération canadienne — et le futur Monument aux victimes du communisme.

Il pourrait donc être un défi d’obtenir la permission de construire un terminus de tramway à cet endroit.

Ce lieu pourrait aussi être un endroit désigné pour l’entrée d’un tunnel peu profond d’environ 300 mètres, selon M. Jeanes, qui amènerait le tramway jusqu’à l’une des entrées de la station Lyon. Ce serait de loin la meilleure option, mais aussi, et de loin, la plus coûteuse.

La note de David Jeanes : 4/10

3. Bibliothèque et Archives Canada

Le terminus proposé pour le tramway de Gatineau à Ottawa dans un parc près de Bibliothèque et Archives Canada donnerait sur la rue Wellington en direction ouest. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

À l’est de l’édifice de Bibliothèque et Archives Canada, près de la rue Lyon, il y a un parc et des espaces de stationnement. C’est le seul des quatre sites étudiés qui offrirait autant d’espace.

Pas de monument ou de site historique en vue. L’arrêt de la STOSociété de transport de l'Outaouais situé tout près est aussi l’un des plus utilisés sur la rue Wellington pour le retour vers Gatineau en fin de journée.

Un terminus en surface à cet endroit ne serait qu’à 200 mètres de la station Lyon, mais forcerait les usagers à traverser la rue Wellington pour s’y rendre.

Choisir ce site impliquerait que les deux voies du tramway circulent sur le côté est du pont du Portage. Or, on prévoit construire un monument pour commémorer la purge de la communauté LGBTQ, près de ce côté du pont, souligne M. Jeanes, sans parler de la piste cyclable séparée qu’on a construite sur ce même côté en 2018.

La note de David Jeanes : 6/10

4. Intersection de Wellington et Lyon

L'un des sites pour un terminus du tramway de Gatineau à Ottawa se situe entre les Édifices commémoratifs de l'Est et de l'Ouest, deux immeubles fédéraux construits à la mémoire des Canadiens ayant servi durant la Seconde Guerre mondiale. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

C’est l’endroit qui offrirait la meilleure connexion en surface avec la station Lyon du train léger, à environ 130 mètres de l’entrée la plus proche.

Pour y accéder, il faudrait que les tramways de Gatineau traversent le pont du Portage dans des voies dédiées au centre du pont et au centre de la rue Wellington, pour permettre un virage au coin de Lyon.

Le tramway s’arrêterait sur le terrain situé devant un monument important, cependant : celui dédié aux Canadiens qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale. Obtenir la permission de construire à cet endroit pourrait s'avérer difficile.

La note de David Jeanes : 7/10

Ce site pourrait récolter un 8/10, selon M. Jeanes, si on construisait un tunnel pour piéton qui amènerait les usagers à l’entrée la plus proche de la station Lyon, située sous l’édifice Place de Ville.

Pont du Portage vs pont Prince-de-Galles

Comme on peut le voir, il n’y a rien de simple dans l’arrimage d’un tramway de Gatineau avec le réseau du train léger d’Ottawa, lorsqu’on choisit le pont du Portage, surtout lorsqu’on compare cette option avec celle du pont Prince-de-Galles qui est dans les cartons de la Ville d’Ottawa depuis presque 20 ans.

En fait, la Ville d’Ottawa a fait l’acquisition du pont en 2005, souligne David Jeanes, justement pour prolonger la ligne Trillium actuelle jusqu’à Gatineau, mais ce projet a été abandonné.

Inversement, si la STOSociété de transport de l'Outaouais faisait passer son tramway sur le pont ferroviaire Prince-de-Galles, l’arrimage avec la ligne de la Confédération et avec la ligne Trillium à Ottawa se ferait naturellement à la station Bayview du train léger, déjà conçue pour être un lieu de correspondance à grande capacité.

Il y a une possibilité que les gens de Gatineau puissent faire une correspondance à Bayview. Et c’est très facile à construire un terminus, pour le SLR [système léger sur rail] là-bas . David Jeanes, membre de Transport action Canada

Cette option a été étudiée par la STOSociété de transport de l'Outaouais , puis mise de côté au profit du pont du Portage. Curieusement, c’est la même Ville d’Ottawa qui affirme aujourd’hui que la station Bayview du train léger est déjà saturée d’usagers aux heures de pointe et qu'elle ne pourrait pas accueillir les quelque 5500 passagers à l’heure que transporterait un tramway de Gatineau.

La station de train léger Bayview aurait pu être un point d'arrimage avec le tramway de Gatineau (archives). Photo : Radio-Canada

L’option Prince-de-Galles impliquerait aussi la réfection et l’adaptation du pont à des coûts importants. Et elle devrait inclure également le prolongement de la ligne de tramway de la station du Rapibus Alexandre Taché-UQO jusqu’au pont du Portage.

Le pont Prince-de-Galles en mai 2018 (archives). Photo : Radio-Canada / Andrew Foote

Le pont Prince-de-Galles pourrait toujours être utile un jour, à plus long terme, si jamais le Rapibus était transformé en tramway par exemple, souligne la STOSociété de transport de l'Outaouais . La station Alexandre Taché-UQO du Rapibus est liée directement par les rails qui passent sur le pont Prince-de-Galles.

L’exemple du tramway de Bordeaux

Le tramway de Bordeaux a fait bondir le recours au transport en commun des habitants de la région. Photo : Gracieuseté de Christophe Goussard, Bordeaux Métropole

L’essor qu’a connu le réseau de tramway à Bordeaux, en France, au cours des 17 dernières années a été fulgurant. Le système compte maintenant plus de 130 stations sur 78 kilomètres de rail.

Depuis l’entrée en service du tramway en 2003, l’utilisation du transport en commun a plus que doublé et le tramway transporte 65 % des usagers.

Là où la comparaison devient intéressante, c’est que la région métropolitaine de Bordeaux ne compte pas que deux villes comme ici, mais 28 communes aux intérêts parfois divergents.

La région rassemble 780 000 habitants contre 1,3 million ici. Le réseau de tramway relie deux rives en traversant la rivière Garonne. Les communautés de la rive droite ne comptent que pour 17 % de la population de la région métropolitaine.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le réseau de tramway de Bordeaux compte 130 stations. Photo : Transport Bordeaux Métropole

Et pourtant, Bordeaux Métropole ne s’est pas posé de question pour relier ces communautés au noyau plus important de la rive gauche : des trois premières lignes de tramway qui ont été inaugurées en 2003, l’une traversait le pont qui enjambe la Garonne.

Ce qui fait le succès du tramway de Bordeaux, selon le vice-président transport de Bordeaux Métropole, Christophe Duprat, c’est la parfaite intégration de tout le réseau sur toute la région.

À l’inverse, dit M. Duprat, une mauvaise intégration et des points d’arrimage déficients peuvent avoir un impact très négatif, surtout lorsqu’on fait concurrence au confort de l’auto.

Ce qui est dans le transport, un vrai problème, c’est ce qu’on appelle la “rupture de charge”, c’est à dire, être obligé de descendre, pour monter dans quelque chose d’autre, ça c’est rédhibitoire , explique-t-il.

Donc, pourquoi Bordeaux, ça marche, pourquoi on a pris beaucoup de passagers, c’est parce que le tramway permet de faire des correspondances, les lignes se croisent et fonctionnent sur le même réseau, c’est comme ça qu’on y arrive! Christophe Duprat, vice-président du transport à Bordeaux Métropole.

La présidente de la STOSociété de transport de l'Outaouais est tout à fait d’accord. Ça va être déterminant pour le système qu’on veut offrir à nos usagers, c’est clair , souligne Myriam Nadeau.

La belle collaboration Ottawa-Gatineau mise à l’épreuve

L’esprit de collaboration et de bonne entente est perceptible lorsqu’on voit les maires de Gatineau et d’Ottawa réunis lors d'événements de presse.

Les maires de Gatineau et d'Ottawa, Maxime Pedneaud-Jobin (à gauche) et Jim Watson (archives). Photo : Radio-Canada / Nathalie Tremblay

Les deux ont fait front commun et obtenu des sièges d’observateurs au conseil de la Commission de la capitale nationale, souligne le professeur d’urbanisme à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) Mario Gauthier.

Mais les limites à l’insertion d’un réseau de tramway de Gatineau sur le territoire d’Ottawa sont imposées par Ottawa.

Que ce soit pour le rejet de l’option du pont Prince-de-Galles ou pour la capacité limitée de circuler au centre-ville en sortant du pont du Portage, il semble bien, selon M. Gauthier, que ce soit Ottawa qui mène le bal.

On a parfois l’impression que la Ville de Gatineau est à la remorque de la planification conduite par la Ville d’Ottawa et peut-être d’autres intervenants de la région. Mario Gauthier, professeur en études urbaines à l'UQO

Je sais que du côté québécois, la Société de transport de l’Outaouais y travaille, moi je suis de ceux qui attendent de voir des propositions sur la table, mais ça me parait limité , ajoute-t-il.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Mario Gauthier estime que Gatineau est dépendante d'Ottawa pour l'arrimage de son futur réseau de transport. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

M. Gauthier demande à être rassuré et mieux informé sur les progrès des négociations. La collaboration, dit-il, a été tardive dans ce dossier.

Le professeur dirigera d’ailleurs un projet de recherche sur les modèles de gestion municipale. La région métropolitaine d’Ottawa-Gatineau est bien réelle dans les faits, explique M. Gauthier, pour des milliers de personnes qui vont et viennent d’une ville à l’autre chaque jour.

Mais elle ne dispose pas d’une autorité administrative — comme la Communauté urbaine de Montréal ou comme Bordeaux Métropole par exemple — pour prendre des décisions qui touchent des enjeux communs, tels que le transport.

La gestion du transport en commun interprovincial demeure une question complexe, car il n'y a pas d'autorité administrative centrale dans la région (archives). Photo : Radio-Canada / Philippe Turgeon

Deux villes, deux provinces, un gouvernement fédéral et la Commission de la capitale nationale, voilà un assemblage d’intérêts qui comporte ses défis.

On fait des pas importants , reconnaît Myriam Nadeau, mais il ne faut pas se le cacher : on est dans un contexte incroyablement complexe .

Un statut particulier qui pourrait aussi paver la voie vers de belles réussites, conclut Mario Gauthier. La STOSociété de transport de l'Outaouais s’apprête d’ailleurs à faire une mise à jour de ses projets d’infrastructure le 30 janvier, dont celui du tramway qui desservira l’ouest de Gatineau, vers Ottawa.