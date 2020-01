Prix Juno 2020 : Loud, Patrick Watson et Alexandra Stréliski parmi les finalistes

Le 15 mars prochain, à Saskatoon, se dérouleront les 49e prix Juno, qui récompensent l’excellence canadienne en musique. Les artistes en nomination dans les différentes catégories ont été annoncées mardi, à Toronto, et on y retrouve quelques québécois.

On a d’abord appris que l’animation de la soirée sera confiée à la chanteuse Alessa Cara, âgée de seulement 23 ans. La jeune sensation n’est pas étrangère aux Junos, elle qui a été couronnée révélation de l’année en 2016 et qui a remporté le prix Juno de l’album pop de l’année en 2017, pour Know-It-All.

Parmi les artistes québécois en nomination, on retrouve la pianiste Alexandra Stréliski, qui est en lice pour les prix Révélation de l’année et Album de l’année, pour son album INSCAPE.

Le montréalais Patrick Watson est quant à lui nominé dans la catégorie Compositeur de l’année, pour les chansons Broken, Dream for Dreaming et Here Comes the River, tirées de son dernier album, Wave.

Le groupe Half Moon Run, également de Montréal, est en lice pour remporter le prix de l’Album adulte alternatif de l’année, pour leur dernier opus A Blemish in the Great Light.

La chanteuse Dominique Fils-Aimé est nominée dans la catégorie Album vocal jazz de l’année, pour Stay Tuned!, aux côtés d’Elizabeth Shepherd, née à Winnipeg mais installée à Montréal depuis 2012. Le trompettiste jazz Jacques Kuba Séguin est finaliste dans la catégorie Album jazz de l'année : solo, pour son album MiGrations.

Du côté de la musique classique, le Québec est bien représenté avec la nomination de l'altiste Marina Thibeault et de la pianiste Marie-Ève Scarfone pour leur album Elles, dans la catégorie Album classique de l'année : solo ou orchestre de chambre.

Pour ce qui est de l'Album francophone de l'année, la bataille se fera entre Fred Pellerin (Après), Jean Leloup (L'étrange pays), Koriass (La nuit des longs couteaux), Les Louanges (La nuit est une panthère) et Loud (Tout ça pour ça).

La soirée sera ponctuée des performances de Lennon Stella, Daniel Caesar, The Glorious Sons, Tory Lanez et Jann Arden, qui sera par la même occasion intronisée au Panthéon de la musique canadienne. Forte de plus de 25 ans de carrière, la chanteuse a récolté plusieurs récompenses, dont huit prix Juno.

Voici quelques-uns des autres artistes en nomination :