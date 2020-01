La maladie d'Alzheimer reste méconnue

La directrice générale de la Société Alzheimer de l’Estrie (SAE), Caroline Giguère, explique qu’avec les avancées médicales, les gens vivent plus longtemps, mais pas nécessairement en meilleure santé.

En Estrie, c’est Plus de 7600 personnes environ qui sont atteintes de cette maladie en date de 2020. C’est beaucoup plus que les années passées, et malheureusement, cela va augmenter.

Ce type de colloque permet donc aux professionnels de la santé de se renseigner sur les meilleures pratiques et façons de faire avec ce type de clientèle.

Malgré tout, il y a beaucoup de gens qui vont côtoyer des gens atteints de la maladie dans les résidences de personnes âgées, dans les hôpitaux. Certains ont des cours, d’autres qui ont plus ou moins de connaissances dans la maladie, ce qui fait que c’est un défi pour eux de soigner les gens.

Plus on va donner des outils, renseigner les gens sur la façon d’aborder les personnes atteintes dans l’évolution de la maladie, plus ils seront à l’aise de bien les soigner. Caroline Giguère, directrice générale de la SAE

Une éducation pour le grand public

Le mois de janvier est également celui du mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer. Pour l’occasion, la SAE participe à une campagne nationale visant à éduquer davantage sur la maladie. La directrice de la SAE déplore d'ailleurs qu'elle soit toujours méconnue du public.

Malheureusement, les gens ont encore la vision de la maladie comme si c’était la démence et des gens qui perdent la tête. Mais non, ce n’est pas ça [...]Selon le degré de la maladie, dans les débuts, ce sont des pertes qui peuvent sembler normales, mais qui sont plus fréquentes. On perd nos clés, on égare certaines choses, on oublie des noms. Ce n’est pas visible à l’oeil.

Les gens qui vivent avec la maladie vivent avec beaucoup de regard et de préjugés qui les entourent. Je crois qu’il faut continuer à sensibiliser la population que ce sont des personnes entières qui peuvent vivre leur vie avec dignité jusqu’à la fin. Caroline Giguère

Les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer à un stade plus avancé vivent également un grand isolement, selon Caroline Giguère. Non seulement elles deviennent dépendants d’un proche aidant et ne peuvent sortir seules, mais même les sorties accompagnées deviennent un défi.

Souvent, le proche aidant en vient à être gêné d’aller dans des endroits publics parce que les gens ne connaissent PSA encore la maladie, ou portent des commentaires qui ne sont pas nécessaires .

La directrice de la SAE soutient toutefois que les connaissances envers la maladie progressent, et qu’il y a davantage d’ouverture. Elle rappelle également l’importance du diagnostic précoce.

Plus la personne le sait dès le départ et qu’elle reste active, dans le sens de faire de l’exercice, bien se nourrir, côtoyer des gens, faire des mots croisés ou aller marcher, c’est bon pour le cerveau.