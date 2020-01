La Ville de Montréal retire aux arrondissements le pouvoir de créer des voies réservées

Par un vote de 35 voix contre 21, lundi soir, les élus ont modifié le Règlement sur la délégation de certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissements.

En vertu de cette modification, le tracé des prochaines voies réservées d'autobus sur les grands axes routiers de la métropole sera dorénavant décidé à l'Hôtel de Ville.

La Ville affirme que pour prioriser le transport collectif, il faut planifier les voies réservées non pas à l'unité, mais de manière globale sur les artères.

L'administration montréalaise estime qu'en décidant elle-même des voies réservées sur les axes routiers d'importance de la métropole, elle pourra diminuer la dépendance à l'automobile solo et inciter les automobilistes à opter pour le transport actif ou collectif .

L'administration de la mairesse Valérie Plante affirme que pour éviter la congestion dans le réseau et par souci d'efficacité, les voies réservées doivent être continues et, dans la mesure du possible, uniformes le long d'un même axe .

Le fait de laisser aux arrondissements le pouvoir d'implanter des voies réservées aurait été susceptible d'entraîner certaines discontinuités , selon l'administration Plante.

La Société de transport de Montréal (STM) prévoit l'aménagement de voies réservées pour autobus sur une vingtaine de nouveaux axes selon un appel d'intérêt lancé l'été dernier. Le boulevard Saint-Laurent et la rue Sherbooke au centre-ville en font partie.

[...] la Ville de Montréal et la STM devront travailler étroitement avec les arrondissements dans la planification et la mise en place des voies réservées, et ce, afin que celles-ci respectent les caractéristiques et les contraintes du milieu dans lequel elles sont implantées. Extrait du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal de la Ville de Montréal du 27 janvier 2020

Les catégories de véhicules permises sur les voies réservées des artères de la Ville sont les suivantes : autobus, taxis et véhicules de covoiturage. La Ville de Montréal dit que de 2008 à 2019, le réseau montréalais de voies réservées pour autobus est passé de 61 à plus de 263 kilomètres .

Avec les informations de Benoît Chapdelaine