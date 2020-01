Pékin invite les ressortissants chinois à se mettre eux-mêmes en quarantaine au Canada

Afin de prévenir la propagation de l’épidémie et de protéger la santé publique, il est recommandé que les gens récemment arrivés au Canada en provenance de la zone de l’épidémie, à Wuhan, se placent eux-mêmes en quarantaine à la maison pour deux semaines , peut-on y lire.

D’autres personnes arrivées au Canada en provenance de la Chine qui ont pu être exposées au virus devraient également s’isoler elles-mêmes autant que possible , poursuit le message, pourtant posté en mandarin uniquement dans une section du site réservé aux ressortissants chinois.

Le message invite en outre quiconque présente les symptômes d'une infection ou un inconfort physique évident à contacter les services téléphoniques de type Info-Santé en composant le 8-1-1, voire les services d'urgence au 9-1-1, afin d'obtenir une assistance médicale.

Les personnes visées par cet avertissement devraient en outre éviter de se rendre dans des endroits bondés et éviter d'organiser ou de participer à tout type de rassemblement, poursuit le message de la diplomatie chinoise. Si cela n'est pas possible, il est recommandé de porter un masque, de se laver les mains et de se les désinfecter régulièrement .

Si des symptômes suspects apparaissent, contactez immédiatement du personnel médical, le département de la santé, ou composez le service de conseils en santé 8-1-1 , conclut le message.

Ces conseils de la diplomatie chinoise ne correspondent pas à ceux que préconise l’Agence de la santé publique du Canada. Selon elle, seules les personnes qui ont voyagé à Wuhan et qui présentent des symptômes de l’infection – fièvre, toux, difficultés respiratoires – devraient éviter tout contact avec d’autres personnes.

Jusqu'ici, un seul cas du nouveau coronavirus a été confirmé au Canada. Il s'agit d'un Ontarien qui a voyagé à Wuhan, en compagnie de son épouse. Cette dernière a aussi contracté la maladie, d'après un test préliminaire qui n'a pas encore été confirmé par le Laboratoire national de microbiologie du Canada. Plusieurs autres personnes sont en observation.