Eau contaminée : plus de 150 Autochtones pourraient évacuer leur communauté

Lundi, le chef des Chipewyan des Prairies, Vern Janvier, a expliqué que la Première Nation avait décidé de soutenir l'évacuation des habitants qui dépendent de l’eau courante. Le chef se sent particulièrement concerné par les personnes âgées et les familles avec enfants. Ça ne prend pas longtemps avant de tomber malade , explique-t-il.

Vern Janvier affirme aussi que ces mesures sont avant tout préventives, et qu’il ne veut prendre aucun risque.

La municipalité régionale de Wood Buffalo, dont dépend l’usine, affirme avoir coupé l’eau après que des produits chimiques eurent été mélangés par erreur, vendredi dernier aux alentours de 10 h. Selon la Ville, il faudra plus d’une semaine pour décontaminer l’usine, incluant la suppression des traces de substances chimiques, le nettoyage du réservoir et sa réinstallation. Services de santé Alberta met en garde les habitants contre l’utilisation de l’eau pour la consommation, la cuisine et pour l'hygiène personnelle.

La municipalité assure mettre à disposition des habitants des bouteilles d’eau. Quant aux personnes qui se font livrer de l’eau par camion, elles pourront toujours recevoir leur livraison depuis le hameau de Conklin.

Une communauté qui veut des réponses

L’école primaire Father R. Perrin a fermé ses portes, car selon la Northland School Division, il aurait été trop difficile de respecter les normes sanitaires. Le directeur de l’école ajoute cependant qu’il ajustera le calendrier pour que les élèves puissent rattraper les jours perdus.

Nous continuons à fournir de l'eau potable à la communauté et nous nous assurons qu'un approvisionnement régulier est disponible pour tous. Dylan Corbett, porte-parole de la municipalité régionale de Wood Buffalo

Les mesures prises par les autorités publiques ne satisfont pas Marina Nokohoo, une habitante de 53 ans qui s’inquiète du système de chauffage alimenté par l’eau, dans sa maison. Elle explique que si pour le moment, la pression est assez forte pour permettre à sa maison d’être chauffée, cela ne va pas durer longtemps. La pompe commence déjà à faire du bruit , s’inquiète-t-elle, alors qu’une personne envoyée par la ville est venue vérifier ses installations, mais qu’elle n’a plus de nouvelles depuis. Même après avoir assisté à une réunion publique sur le sujet dimanche soir, elle n’a pas été en mesure d’avoir les réponses à ses questions.

Cette ancienne ingénieure, qui a travaillé dans l’usine d’eaux, explique même avoir demandé un accès aux résultats des tests effectués sur l'eau courante dans la communauté, sans succès.

De son côté, la municipalité de Wood Buffalo affirme travailler en collaboration avec la Première Nation des Chipewyan des Prairies, l’Agence de gestion des urgences de l’Alberta et les Services aux Autochtones Canada pour régler la situation au plus vite. Elle estime qu’à ce jour, aucun résident n’a été exposé à l’eau contaminée.

Avec les informations de Jamie Malbeuf