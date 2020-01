Augmentation de l'impôt foncier de 1,9 % aux Îles-de-la-Madeleine

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, explique que le conseil municipal a revu le taux de taxation à la baisse afin d'éviter aux citoyens une augmentation plus importante de leur impôt foncier.

Cette année, c'est également une année de dépôt de rôle d'évaluation, donc il y a une nouvelle évaluation foncière qui, elle, est en augmentation moyenne de 4,6 %. Et pour éviter que ça se reflète sur l'augmentation d'un compte de taxes, on diminue le taux de taxation par 100 $ d'évaluation , indique-t-il.

La Municipalité a adopté son budget 2020 jeudi, soit un mois plus tard que prévu, un retard provoqué par les contrecoups du passage de la tempête Dorian aux Îles.

Nos équipes ont dû prioritairement répondre aux différents besoins [à la suite du passage de] la tempête Dorian. Il y avait beaucoup de redditions de compte à faire auprès du gouvernement, de la Sécurité publique, de nos compagnies d'assurance, des citoyens. Tout ça a demandé beaucoup, beaucoup de travail, particulièrement à l'équipe des finances , souligne le maire.

Malgré les coûts occasionnés par les dommages faits par la tempête Dorian, M. Lapierre se réjouit d'avoir pu présenter un budget équilibré de 26,4 millions de dollars.

Heureusement, on est en excellente santé financière à la Municipalité et à l'intérieur même de nos budgets réguliers, nous avons été en mesure d'absorber les différents impacts liés aux tempêtes auxquelles on a dû faire face en 2019.

Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine