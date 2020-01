La Fédération québécoise des municipalités inquiète face à la réforme du mode de scrutin

Le principal questionnement tourne autour du rôle des députés régionaux, selon lui.

La réforme prévoit un redécoupage de la carte électorale en 80 circonscriptions et 17 régions électorales.

On aura un territoire beaucoup plus grand et on aura un député qui proviendra de la liste et qui aura le même rôle que le député élu dans une circonscription. On se demande si on devra expliquer nos dossiers municipaux à deux personnes qui, elles, vont le porter à l’Assemblée nationale?

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités