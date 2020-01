Saskatoon offre des bourses pour des projets environnementaux

La Ville de Saskatoon met à la disposition des organismes à but non lucratif de la municipalité des subventions afin de leur permettre de réaliser un projet qui contribue à l’atteinte des objectifs de la Ville en matière de protection de l’environnement.

Les bourses, qui peuvent atteindre jusqu’à 10 000 $, peuvent notamment être offertes aux organismes qui veulent développer des projets liés au transport actif, à la gestion des cours d’eau ou à la gestion des déchets, mentionne la conseillère municipale du district 2 de la Ville de Saskatoon, Hilary Gough.

Les projets qui sont proposés en partenariat avec des organismes communautaires seront priorisés, indique-t-elle.

Chaque fois qu’on encourage une collaboration ou un partenariat entre les organismes, la Ville et les résidents, on atteint non seulement l’impact même du projet, mais aussi le renforcement de notre capacité, comme communauté, à atténuer les changements climatiques , note Hilary Gough.

Les organisations qui souhaitent soumettre leur projet à la Ville de Saskatoon ont jusqu’au 15 février pour le faire. Ces derniers devront toutefois respecter certains critères, dont celui d’être un organisme à but non lucratif, mais aussi d’être implanté à Saskatoon.

De plus, les groupes désireux d’obtenir une subvention de la Ville devront également avoir d’autres sources de revenus pour mettre en oeuvre leur projet, puisque la municipalité ne contribuera pas au-delà de 50 % des coûts liés à l’initiative environnementale.

Une décision sera prise par l’administration municipale quant aux récipiendaires des bourses après la date limite et un rapport sera soumis à l’ensemble des conseillers municipaux de la Ville pour les informer des projets retenus.

Les conseillers municipaux de la Ville de Saskatoon ont approuvé à la majorité en août 2019 le plan préliminaire mis de l’avant par l’administration qui a pour but de réduire de 80 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.

Cette démarche permettait ainsi à la municipalité de commencer ses consultations avec les résidents de Saskatoon au sujet du plan environnemental de la province.

Avec les informations d’Elsie Miclisse