Maladies infectieuses : haut taux d'absentéisme dans les écoles de Sherbrooke

L’influenza, la gastro-entérite, d’autres familles de virus qui donnent des problèmes d’estomac et du tractus digestif, diarrhées, vomissements, plusieurs enfants en sont atteints, confirme le docteur Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie. La lettre avait pour intention de rappeler les mesures d’hygiène.

La lettre rappelle notamment l’importance de se laver les mains correctement.

Surtout la gastro, c’est à l’oral, donc on se contamine les mains, main à la bouche, le virus revient, repart, c’est assez facile de le transmettre. Malheureusement ou heureusement, c’est la même façon [de propagation] pour beaucoup de virus respiratoires, alors les mêmes mesures d’hygiène s’appliquent aussi. En plus de la protection respiratoire, de tousser, d’éternuer dans le coude.

Les mains sont le vecteur de pas mal de nos bibittes. Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie. Photo : Radio-Canada / Chantal Rivest

Le docteur Poirier souligne également qu’il est inutile de consulter pour un cas de grippe ou de gastro-entérite, d’autant plus qu’aucun prélèvement ne sera fait pour déterminer le virus précis en cause.

Dans la très grande majorité des cas, ça se soigne à la maison. Mais si jamais il y a des complications, exemple, du sang dans les selles, intenses douleurs abdominales, quelqu’un qui serait déshydraté et qui n’aurait pas uriné depuis 12 heures [on consulte].

Plus virulent cette année?

Il est encore trop tôt pour déterminer si les virus sont plus virulents cette année, ou si le nombre de cas est plus important que les années précédentes. Le docteur Poirier explique qu’il faudra d’abord compiler toutes les données de l’hiver, mais il admet que le nombre de personnes touchées par les virus est nombreux.

Il y a pas mal de gens qui consultent, il y a de l’absentéisme. Cela touche un peu tout le monde, et c’est pour cela qu’il faut rappeler les règles de base, de se protéger des autres quand on a une infection.

La lettre demande par ailleurs aux parents de spécifier les symptômes de l’enfant lorsqu’ils appellent pour prévenir de son absence.