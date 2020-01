Une soirée pour entendre les besoins des parents de familles LGBTQ

La coordonnatrice du Centre de la petite enfance et de la famille (CPEF) de l'École Taché, Linda Racicot, explique que l’initiative est née d’une volonté de l’administration d’en apprendre des parents de familles LGBTQ et de mieux adapter les services offerts.

La réunion a permis une ouverture à la discussion , dit-elle.

Elle indique que les besoins de ces familles sont importants et déplore le manque de ressources en français. Selon elle, il y a beaucoup de ressources en anglais, mais presque pas en français.

Pour répondre aux besoins des familles LGBTQ, les écoles, les centres de la petite enfance et les enseignants doivent intégrer les spécifiés LGBTQ dans la conception de tout ce qui entoure la vie éducative des enfants, souligne la coordonnatrice.

Un enfant qui va à la garderie et qui a deux mamans par exemple, si on fait un bricolage pour la fête des mamans, peut-être on devrait faire deux bricolages pour lui.

Linda Racicot, coordonnatrice du Centre de la petite enfance et de la famille de l'École Taché