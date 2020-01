Encore de nombreux oiseaux dans les Rocheuses, selon une étude

Jesse Whittington, écologiste de la faune au parc national Banff, est le principal auteur d’un article paru en novembre dans la revue Ecosphere. Il y traite des grandes tendances chez les populations d’oiseaux.

Son équipe et lui ont mené leurs recherches dans les cinq parcs situés à cheval entre l’Alberta et la Colombie-Britannique : le parc national Banff, le parc national Jasper, le parc national des Lacs-Waterton, le parc national Yoho et le parc national Kootenay.

Leur objectif était de voir comment ces populations évoluent à travers le temps, en quoi les changements climatiques pouvaient jouer un rôle et comment les gérer de façon plus efficace.

Nos populations d’oiseaux sont stables ou en augmentation. Jesse Whittington, écologiste de la faune au parc National Banff

Les scientifiques surveillent les populations d’oiseaux dans ces endroits depuis 2007, en particulier au printemps quand les oiseaux sont les plus vocaux. Pour ce faire, ils se rendent dans des zones spécifiques, équipés d’appareils d'enregistrement auditifs.

Durant ce travail, ils ont enregistré 34 000 chants d’oiseaux provenant de 64 espèces différentes, réparties dans 544 sites. Nous avons trouvé que 91 % des espèces d’oiseaux ont augmenté leur rayon d'action sur une période de 10 ans. C’est vraiment très plaisant à constater! , affirme Jesse Whittington.

À contre-courant de la croyance populaire

Cette observation entre en contradiction avec les résultats de deux études récentes, selon lesquelles les populations de la plupart des espèces d’oiseaux sont en déclin. L'une de ces études indique que les populations d'oiseaux d'Amérique du Nord auraient diminué de près de 3 milliards depuis 1970, une chute de 30 %.

Jesse Whittington explique que dans le cadre de son étude, ses collègues et lui ont étudié la présence d’espèces spécifiques sur chacun des sites, donnant en exemple les juncos aux yeux noirs ou les moineaux à couronne blanche.

Il est extrêmement difficile d’évaluer le nombre d'oiseaux présents au parc national Banff, explique-t-il. C’est pourquoi nous avons regardé si leur rayon d'action s'accroissait ou non, car cela indique si les populations augmentent ou si elles sont en décroissance , affirme le scientifique.

En étudiant la portée des chants, nous pouvions estimer la probabilité de détection des oiseaux en une seule visite. Jesse Whittington, écologiste de la faune au parc National Banff

Effets du changement climatique

Les scientifiques se sont rendu compte que le rayon d'action des oiseaux augmentait quand les printemps sont plus chauds et plus secs.

Mais pour le scientifique, cela ne signifie pas que les changements climatiques sont une bonne chose pour les populations d'oiseaux. Pour lui, le lieu joue un rôle prépondérant.

Il est clair que ces espaces montagneux sont plus rudes avec des températures froides et un environnement plus inhospitalier , avance-t-il. Selon l'étude, les oiseaux migrateurs sont plus touchés par les changements de température et les précipitations que les résidents hivernaux.

Pour aller plus loin, l’écologiste souhaiterait comparer les résultats obtenu pas son équipe avec ceux concernant des zones non protégées. C’est pourquoi il affirme que leur travail est accessible aux scientifiques que cela pourrait intéresser.