The Batman : le tournage est commencé

Le film est réalisé par Matt Reeves, qui a tourné La guerre de la planète des singes (War for the Planet of the Apes). C’est le réalisateur qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux en partageant une photo du clap de tournage. La journée du 27 janvier était la première qui réunissait l’équipe technique et la distribution.

Robert Pattinson reprendra le costume du justicier masqué, tandis que Zoë Kravitz va endosser le costume de la femme-chat, Catwoman.

L'actrice Zoë Kravitz en mai 2019 Photo : getty images, / Dia Dipasupil

La distribution compte aussi Paul Dano dans le rôle du Sphinx, Colin Farrell, qui prendra le personnage de Pingouin, et Jeffrey Wright, qui sera le commissaire Gordon.

Selon diverses informations, l’histoire du film se passera dans un Gotham City des années 1990, avec un Batman plus jeune.

La sortie du film The Batman est prévue pour juin 2021.