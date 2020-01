Huawei pourra participer au réseau 5G du Royaume-Uni

Le communiqué de Londres, diffusé après une réunion du Conseil de sécurité nationale, ne mentionnait pas clairement le groupe chinois Huawei, mais celui-ci est concerné au premier chef.

Huawei s'est aussitôt dit rassuré par la confirmation du gouvernement britannique que nous pouvons continuer à travailler avec nos clients afin de poursuivre le déploiement de la 5G , dans un communiqué séparé.

La 5G, qui promet un débit de 10 à 20 fois supérieur à la 4G, s'impose pour répondre à la demande toujours grandissante pour plus de bande passante. Son adoption, qui devrait prendre son essor l'an prochain au plus tard, implique cependant la mise en place d’infrastructures importantes, dont de nouvelles antennes, qui doivent être plus nombreuses qu'avec la 4G.

Toutefois, cette technologie comporte un certain nombre de failles connues, auxquelles les équipementiers et gouvernements tentent de remédier. Celles-ci permettraient notamment à des pirates de pister de potentielles victimes, de leur envoyer de fausses alertes d’urgence ou de les déconnecter, selon un rapport des équipes de recherche en sécurité des universités Purdue et de l’Iowa, aux États-Unis, publié l'automne dernier.

Le géant Huawei s'est imposé comme le chef de file de la technologie 5G. Et comme il s'agit du plus grand fournisseur d’équipements de télécommunications de la planète, il est en mesure de proposer des prix que ses concurrents peinent à égaler.

Mais ses liens avec le gouvernement chinois en on fait l’objet d’une importante méfiance.

Outre le Royaume-Uni, plusieurs pays, comme les États-Unis, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, ont déjà indiqué qu'ils comptaient limiter la participation de Huawei à l'installation de leurs réseaux pour des raisons de sécurité nationale. Le Canada étudie aussi cette éventualité, d'autant plus que Washington fait pression en ce sens sur ses principaux alliés.

Londres était d'ailleurs sous forte pression américaine pour exclure Huawei, Washington l'accusant d'espionnage pour le compte de Pékin. Huawei le dément vigoureusement.