Samuel Savoie dans la ligne de mire de plusieurs équipes de la LHJMQ

Samuel Savoie a 12 buts et 29 passes en 29 rencontres cette saison. Il est le meilleur pointeur de son équipe et le troisième de la Ligue de hockey Midget AAA du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard.

Pour son équipe, les Flyers de Moncton, la saison se déroule tout en douceur. Samuel Savoie et ses coéquipiers trônent au sommet de la ligue avec 57 points, loin devant leurs plus proches poursuivants qui en ont 37.

Et le succès ne vient pas de nul part.

Il faut travailler fort, écouter les entraîneurs. La discipline est importante. Il faut bien manger, t’entraîner en dehors de la glace. Dans les pratiques, c'est de toujours d'être le plus grand travailleur , croit Samuel Savoie.

Travailler fort, la clé du succès

Le repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec sera riche en émotions pour le joueur de 15 ans qui espère bien y entendre son nom.

J'ai regardé ça à la télé l'année passée. Ça regardait comme une vraiment belle expérience. J'ai vraiment hâte d'aller là. J'espère que je vais arriver dans la première ronde, mais sinon c'est pas la fin du monde. Je continue à travailler dur , affirme-t-il.

L'inconnu est un défi, mais pas un obstacle pour Samuel Savoie : Je sais pas où je vais aller, ce qui arrive, donc je suis stressé un peu. Mais je pense que tout va aller bien.

Ce stress existe pour tous les joueurs. Ce sont ceux qui réussissent à le gérer qui connaissent du succès. La seule manière de ressortir de ce repêchage avec le chandail d'une équipe sur le dos, c'est de travailler fort sur la glace.

Même si je suis le plus jeune cette année, je travaille fort et il y a des plus vieux qui me regardent et qui disent : "Good job, tu travailles fort, alors moi aussi" , lance-t-il.

Mais avant de penser à changer de niveau et d'équipe, il reste des victoires à aller chercher. Le Championnat de l'Atlantique de hockey midget AAA et le Championnat national de la Coupe Telus sont dans la ligne de mire des Flyers et de l'attaquant Samuel Savoie.

Avec les renseignements de Mathieu Massé