Des investisseurs du nord-ouest du Nouveau-Brunswick misent sur la camerise

La Corporation de développement économique communautaire du Nord-Ouest a lancé sa toute première campagne de sollicitation en septembre dernier. La corporation avait jusqu'au 31 décembre 2019 pour amasser de 100 000 $ à 260 000 $.

Les personnes qui investissaient au moins 1000 $ étaient admissibles à un crédit d'impôt provincial de 50 %.

Sur ton rapport d'impôt que tu vas faire pour 2019, le gouvernement provincial va te remettre 500 $ d'impôt provincial que tu as payé soit cette année ou les trois années passées ou on peut même le reporter sur les sept années qui suivent , explique Réginald Nadeau, président de la Corporation de développement économique communautaire du Nord-Ouest ltée.

La somme amassée sera investie dans des projets de développement de la culture de la camerise de la Coopérative forestière du Nord-Ouest. La camerise est un petit fruit aux allures de bleuet que la Coopérative transforme en jus et en sirop dans sa propre usine à Clair.

L'argent servira à acheter des filets pour empêcher les oiseaux de manger les petits fruits. On fera également l'achat d'un congélateur pour conserver les camerises et d'une récolteuse mécanique qui sera utilisée par des membres-producteurs comme Benoît Bouchard.

Benoît Bouchard explique qu'il y a plusieurs avantages à récolter la camerise la nuit et qu'une récolteuse mécanique permettrait d'effectuer ce travail. Photo : Radio-Canada / Bernard Lebel

On va pouvoir même récolter la nuit lorsque la température est plus basse. C'est meilleur pour le fruit, sa conservation, garder ses saveurs et garder autant que possible ses antioxydants , affirme M. Bouchard.

La Coopérative et ses producteurs ont récolté plus de 9000 kg de camerises en 2019. En 2024, on prévoit en récolter plus de 130 000 kg.

Les derniers investissements arrivent à point pour le développement de la culture du petit fruit.

On est rendu a une étape ou est-ce qu'on écoule les fruits et faut qu'on les conserve, qu'on les garde pour pas qu'ils se perdent avant d'être transformer. On développe aussi les marchés en même temps que le volume augmente , soutien Réginald Nadeau.

La Corporation de développement économique communautaire du Nord-Ouest étudie déjà d'autres projets d'investissements dans la région. Une deuxième campagne de sollicitation pourrait même avoir lieu d'ici la fin de l'année.

Avec les renseignements de Bernard Lebel