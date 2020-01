La police d'Ottawa crée un bureau sur l'équité et la diversité

Le Service de police d'Ottawa (SPO) souhaite se concentrer sur des enjeux d'équité, de diversité et d'inclusion (ÉDI) en 2020.

La direction du SPOService de police d'Ottawa , qui a présenté ce plan devant la Commission de services policiers d'Ottawa lundi, entend créer un bureau qui se penchera spécifiquement sur ces priorités.

Dans un effort pour améliorer ses interventions avec les communautés visées par les crimes haineux, le SPOService de police d'Ottawa veut également réinstaurer l'Unité des crimes haineux.

Ensemble, nous réaliserons des progrès plus significatifs et mesurables en matière d'ÉDI en nous concentrant sur un changement de culture, en supprimant les obstacles et en améliorant nos systèmes , a expliqué le chef du SPO, Peter Sloly, par voie de communiqué.

Les policiers désirent aussi renforcer le modèle de police communautaire d'ici la fin de l'année.

Cette série de mesures plaît à Ketcia Peters, qui milite pour les communautés minoritaires d'Ottawa.

Ils ont pensé à fournir l'encadrement nécessaire comme avoir du mentorat. Ils ont bien pensé aux grandes lignes pour compléter le plan , estime-t-elle.

Ketcia Peters en entrevue devant l'un des édifices du Service de police d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

L'ancienne coprésidente du Conseil sur l'équité au SPOService de police d'Ottawa s'est longtemps penchée sur les relations entre les policiers et les membres de la communauté. Elle estime qu'un plan sur papier devrait ouvrir la porte à une nouvelle façon de penser.

Quand les leaders pensent à mettre en place un plan d'équité et d'inclusion, c'est dans le fond des paires de lunettes qu'ils veulent créer dans l'organisme qui permettent de voir les choses d'une différente perspective , croit-elle.

C'est un plan, c'est un papier, ce n'est pas encore un fait concret. Mais c'est un premier pas. Ketcia Peters, militante pour les communautés minoritaires d'Ottawa

Le SPOService de police d'Ottawa souhaite aussi actualiser les processus de recrutement de proximité

La Commission des services policiers d'Ottawa devra approuver ce plan à la fin du mois de février.

D'ici là, les élus invitent les membres de la à leur faire part de leurs commentaires.

Avec les informations de Jérôme Bergeron