Des écoles d'Ottawa touchées par l'intensification des moyens de pression de l'AEFO

Toutes les écoles du Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien (CSDCEO) sont touchées par ce conflit de travail, a indiqué le conseil dans un message envoyé aux parents, lundi.

Les écoles demeureront ouvertes tant et aussi longtemps que le CSDCEOConseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien sera en mesure d’assurer le bien-être et la sécurité des élèves et des membres du personnel , peut-on y lire.

En revanche, les sorties éducatives et activités parascolaires seront annulées ou reportées jusqu’à nouvel ordre. En cas d'annulation, les parents seront remboursés.

Rappelons que l’ AEFOAssociation des enseignantes et enseignants franco-ontariens représente, au CSDCEOConseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien , les enseignants et enseignantes, les suppléants et suppléantes à court et à long terme, les conseillers et conseillères pédagogiques et les coordonnateurs et coordonnatrices.

Pour sa part, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) a précisé aux parents, sur son site Internet  (Nouvelle fenêtre) , que les moyens de pression en éducation auront des répercussions sur la préparation et la remise des bulletins, ainsi que sur les communications et les rencontres de parents, tutrices ou tuteurs sur le rendement scolaire .

Enfin le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) avait précisé, dans une note envoyée vendredi  (Nouvelle fenêtre) , que certaines sorties éducatives et activités parascolaires pourraient être annulées. L’école communiquera avec vous dès qu’elle en sera informée .

L’ AEFOAssociation des enseignantes et enseignants franco-ontariens , qui représente environ 12 000 enseignants francophones en Ontario, mène présentement une grève du zèle qui touche les tâches administratives qu’effectuent les enseignants à l’école.