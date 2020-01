Si la grande majorité du parc urbain de 84,6 hectares sera préservée à des fins de conservation et d'interprétation, une portion de 4 % pourra être utilisée à des fins récréotouristique.

Ça pourrait être des bassins aquatiques ou des choses comme ça, précise le maire Gilles Lehouillier. Il peut avoir de mélangé à ça un projet hôtelier.

Les élus ont adopté lundi soir lors de la séance du conseil municipal une résolution visant à modifier le schéma d'aménagement du parc.

On sait qu'on a le village Valcartier à Québec. Ça pourrait être des activités du même type. Dans le fond, tout projet récréotouristique d'envergure. Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Le maire ne se donne pas d'échéancier précis, mais invite les promoteurs intéressés à faire valoir leur projet.

On n’a pas encore établi de stratégie, mais si on a des gens intéressés à des projets, on va les regarder.

La Ville de Lévis sera toujours propriétaire du terrain. La zone ciblée pour le projet est située près à l'ouest de l'autoroute 73, tout juste après la bretelle de l'autoroute 20.