Vapotage: « épidémie de désinformation », clame Imperial Tobacco

Dans une publicité, Imperial Tobacco qualifie « d’épidémie de désinformation » le message véhiculé par les autorités de santé et certains groupes à propos du vapotage. La campagne publicitaire de l’entreprise est dénoncée, entre autres par la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.

Ne laissez pas la désinformation nuire à une politique de santé publique bienveillante et basée sur des faits , peut-on lire dans récente la publicité d’Imperial Tobacco, diffusée dans plusieurs médias canadiens.

Le cigarettier estime que les gouvernements ne basent pas leurs décisions sur des données probantes et ne rapportent uniquement qu'une partie de la réalité liée au vapotage. Rappelons que Québec et Ottawa souhaitent resserrer l'encadrement lié à la promotion et à l'aromatisation des produits de vapotage, pour les rendre moins attractifs.

Il y a des groupes de santé très crédibles qui continuent à dire que le vapotage est 95% moins nocif que la cigarette traditionnelle. Éric Gagnon, chef des affaires corporatives et réglementaires chez Imperial Tobacco

Malheureusement, à cause de la campagne de peur communiquée depuis quelques mois, la majeure partie des Canadiens, selon un sondage publié récemment, continuent à penser que le vapotage est plus nocif que la cigarette. Le problème avec ça, c’est que les gens qui fument et qui voudraient arrêter de fumer ne changeront pas leurs habitudes , poursuit Éric Gagnon.

La porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, Flory Doucas, a été « estomaquée » en voyant cette publicité.

Imperial Tobacco n’a aucune crédibilité pour parler d’un enjeu santé. Flory Doucas, porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac

Ce n’est pas parce que quelque chose est légèrement moins nocif qu’une cigarette que ça devient un produit anodin. On a des taux très élevés de vapotage, qui viennent doubler d’année en année , affirme-t-elle.

Dans ce contexte-là, que l’industrie réagisse avec une stratégie de relations publiques, disant que c’est la désinformation qui est en train de motiver les gouvernements à intervenir, alors que c'est tout le contraire, c’est malheureux , déplore Mme Doucas.

La semaine dernière, la Direction de santé publique (DSP) de l’Estrie a présenté les résultats d’une enquête menée auprès des jeunes du secondaire qui dévoilait que près de la moitié d'entre eux avaient déjà essayé de vapoter.

Interpellée pour réagir face à la campagne publicitaire d’Imperial Tobacco, la DSP de l’Estrie a signifié qu’elle n’émettra pas de commentaires. Un processus judiciaire est actuellement en cours entre le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et les associations de vapotage , explique une porte-parole.

Nous sommes au fait de la publicité diffusée par Imperial Tobacco et sommes à vérifier si elle est conforme aux exigences de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme , a pour sa part déclaré le MSSS.

La campagne publicitaire d’Imperial Tobacco devrait s’étaler sur plusieurs semaines, à l’échelle canadienne.