Piratage de guichets automatiques de la Banque Laurentienne

Plusieurs guichets automatiques de la Banque Laurentienne ont été ciblés par des voleurs dans des succursales de la banlieue de Montréal, notamment à Saint-Jérôme, Saint-Eustache et Terrebonne. Les voleurs auraient réussi à dérober 55 000 $.

À la Banque Laurentienne, on ne fait aucun commentaire pour le moment. On précise toutefois qu’une enquête policière est en cours.

Selon la police de Terrebonne, un technicien de l’institution financière a appelé la police dimanche vers 21 h 55 en l'informant que le guichet de la succursale située au 1090, boulevard Moody avait été cloné pour en retirer la somme de 55 000 $.

Des policiers de Saint-Eustache confirment également qu’un guichet automatique a été ciblé.

L’on apprend aussi que la Sûreté du Québec a prêté assistance à la police de Saint-Jérôme, mais l'enquête ne leur aurait pas encore été confiée.

Clonage de guichets automatiques?

En entrevue au 15/18, Éric Parent, spécialiste en sécurité informatique et président d'EVA-Technologies, explique que, dans de tels cas, ce n’est pas que le guichet est cloné, mais on rajoute de l’équipement sur l’interface du guichet. Le guichet lui-même a l’air intact, mais lorsqu’on introduit notre carte, elle est lue par un petit ordinateur caché . Et sans que l’on s’aperçoive à ce moment-là, la carte a été copiée.

L’équipement ajouté au guichet automatique inclut une caméra cachée pour enregistrer le numéro d’identification personnel (NIP). Les voleurs sont désormais en possession d’une copie de la carte et du NIP.

Pour Éric Parent, il est évident que l’opération a nécessité beaucoup de temps de préparation.

Peut-on subtiliser un montant de 55 000 $ d’un seul coup d’un guichet automatique?

C’est quasiment impossible, répond M. Parent. Pour faire ça, il faut contourner d’autres mécanismes de sécurité sur le guichet et lui demander de se vider. Les guichets n’ont pas toujours 55 000 $.