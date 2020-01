Trois Colombiens condamnés pour avoir utilisé de faux passeports à Halifax

Le premier homme, Marin Suarez, a été arrêté à l'aéroport international Stanfield de Halifax le 1er septembre 2019 après avoir tenté d'entrer au Canada avec un faux passeport mexicain.

Plus tard en septembre, les deux autres hommes, Uran Garcia et Cardona Orozco, ont eux aussi été arrêtés à l'aéroport de Halifax avec des passeports mexicains frauduleux, rapporte l' ASFCAgence des services frontaliers du Canada dans un communiqué publié lundi.

Nos agents sont vigilants et s’assurent que les personnes qui sont admises au Canada respectent la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Il est important d’intercepter les personnes qui tentent d’utiliser des passeports frauduleux afin de préserver l’intégrité de nos frontières et des processus d’immigration.

Dominic Mallette, directeur, Exécution de la loi et Renseignement, région de l’Atlantique de l’ASFC