Les prévisions météo deviennent plus précises à Iqaluit et Whitehorse

En effet, deux nouveaux « supersites », à Whitehorse et à Iqaluit, devraient donner aux habitants du Nord une idée plus précise de certaines conditions météorologiques extrêmes et en même temps améliorer la compréhension scientifique de l'évolution de l'Arctique.

Il est intéressant de comprendre comment nous pouvons améliorer les prévisions météorologiques pour l'Arctique, d'autant plus que nous assistons à une augmentation de l'activité. Zen Mariani, chercheur d'Environnement Canada

Un besoin croissant

Le Grand Nord est une région de plus en plus occupée. Effectivement, il y a une augmentation du trafic maritime dans le passage du Nord-Ouest, tout comme à l'aéroport d'Iqaluit, récemment agrandi et rénové, sans oublier que la population du Nunavut croit. Cette croissance diverse survient au moment où les changements climatiques bouleversent les connaissances traditionnelles sur les conditions météorologiques.

Ces prévisions sont dès lors cruciales, par exemple, pour la sécurité des habitants du Nord, qui se retirent dans les terres éloignées pendant des jours, en toute saison. Et étant donné que les « supersites » alimentent désormais les prévisions ordinaires, leurs données sont accessibles au public en temps réel, souligne Zen Mariani, chercheur d'Environnement Canada.

Des prévisions à la hauteur de la technologie

Il est à noter aussi que, contrairement au sud du Canada, le nord du pays compte peu de stations fournissant des observations complètes et à haute résolution pour ses prévisions météorologiques. C’est pourquoi depuis environ cinq ans, Environnement Canada a commencé à moderniser les installations météorologiques dans les deux capitales du Nord.

Un radar météorologique moderne a été installé avec lidar. Il s'agit d'une technique similaire au radar, mais qui utilise une détection par la lumière ou le laser pour « voir » dans les nuages et les bancs de brouillard. Les nouveaux instruments sont, par contre, opérés à distance depuis le sud.

Ils permettent aux scientifiques de mesurer la couverture nuageuse, de détailler les changements de vitesse et de direction du vent et d'évaluer la hauteur de vapeur d'eau au-dessus du sol. Le Nord présente des défis uniques avec des vents à différentes altitudes qui ont des directions différentes.

Ces informations sont par conséquent indispensables pour les pilotes qui survolent la toundra ou encore les chasseurs.

Au-delà du Canada

Les « supersites » font partie d'un effort international visant à mieux comprendre le fonctionnement les dessous de la météo arctique. Les données du monde circumpolaire aideront les météorologues à tester le modèle qu'ils ont utilisé pour les prévisions par rapport à des informations beaucoup plus précises et complètes sur le terrain.

C'est un énorme effort de collaboration , souligne Zen Mariani. L'installation de ces instruments nous a donné l'occasion de collecter une série de données très riches avec ces vérifications des modèles  (Nouvelle fenêtre) , ajoute-t-il.

Le fait qu’il y ait maintenant des « supersites » pour Whitehorse et Iqaluit permet aux scientifiques de prélever des données de deux paysages très différents. Iqaluit est dans la toundra et Whitehorse entourée de montagnes.

La distance est grande entre les deux. Un troisième site serait utile.[...] Ce que nous espérons réaliser, ce sont des améliorations concrètes et tangibles de ces modèles de prévision. Zen Mariani, chercheur d'Environnement Canada