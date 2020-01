Victime d’abus de la part du personnel, une aînée meurt de déshydratation, selon un rapport

Josephine Ewashko habitait la résidence Extendicare de Viking, au sud-est d’Edmonton, depuis deux ans, lorsqu’elle a été admise d’urgence à l’hôpital en novembre 2018 avant de mourir, deux semaines plus tard, à l’aube de ses 80 ans.

Je me sens parfois comme un tueur à gages, parce que nous payions pour que ma mère soit tuée , exprime son fils, Dana Ewashko.

C’est ignoble, voilà ce que c’est. Dana Ewashko, fils de la victime.

Peu après la mort de sa mère, Dana Ewashko a porté plainte au bureau albertain responsable de la protection des personnes à charge. Le bureau a récemment déposé un rapport, obtenu par CBC, dans lequel il rend responsable la négligence du personnel dans la lente détérioration de santé de Josephine Ewashko.

Selon le rapport, cette négligence a causé des blessures physiques graves qui ont mené à sa mort.

Peu après la mort de sa mère, Dana Ewashko a porté plainte au bureau albertain responsable de la protection des personnes à charge. Photo : Terry Reith / CBC

Plus de pouvoir aux autorités réglementaires

La compagnie Extendicare, basée en Ontario, est l’une des trois plus importantes chaînes de maisons pour aînés au pays, avec 96 maisons dans 4 provinces. Elle n’a reçu aucune amende pour cet incident.

L'Alberta et la Nouvelle-Écosse sont les seules provinces où des autorités réglementaires peuvent donner des amendes aux résidences pour aînés qui ne répondent pas aux exigences de soins, mais cela ne s’est encore jamais produit.

Pour la défenseure des aînés en Colombie-Britannique, Isobel Mackenzie, ces amendes sont le moyen le plus rapide pour s’assurer que les responsables des maisons de retraite assurent la sécurité de leurs résidents. Elle demande à ce que toutes les provinces et les territoires aient ce pouvoir.

Nous devons nous assurer qu'il y a un système rapide et sans équivoque pour amener les résidences à se conformer. Isobel Mackenzie, défenseure des aînés.

Et je pense que cela passe par les amendes, les pénalités financières , dit-elle.

Extrêmement déshydratée

Les membres de la famille ont exprimé leur inquiétude deux mois avant le décès de Josephine Ewashko, dans une rencontre avec le personnel de soin en octobre 2018. Ils ont par la suite appris que ces inquiétudes n’avaient jamais été inscrites au dossier de leur mère.

L’infirmier nous a dit qu’il était trop occupé pour faire ce genre de paperasse , affirme Dana Ewashko.

Un mois plus tard, sa mère devenait de plus en plus faible, était souvent incohérente et s’endormait durant de longs moments. Le 22 novembre 2018, il insiste pour qu’elle soit transférée à l'hôpital.

L’enquête entourant la mort de Josephine Ewashko révèle qu’elle était à peine alerte , extrêmement déshydratée , que ses résultats sanguins ont démontré un taux critiquement élevé de sodium , un symptôme de déshydratation et de maladie du rein, et que la peau dans sa bouche desquamait à cause de la sécheresse .

Le rapport note aussi que dans les semaines précédant sa mort, le système automatisé de la résidence d’Extendicare de Viking a émis une douzaine d’alertes signalant un changement de condition chez la patiente, mais aucune n'a été pris en compte par les membres du personnel.

Entre autres choses, ces alertes signalaient une léthargie nouvelle ou dégradée , une désorganisation du langage, nouvelle ou dégradée ainsi qu’une altération des perceptions, nouvelle ou dégradée .

Le rapport n'inclut toutefois aucun détail au sujet d’entrevue avec le responsable du centre, mais un infirmier a affirmé aux enquêteurs souvent ne pas avoir le temps de vérifier les alertes ou de revoir les dossiers médicaux .

Nous sommes censés vérifier les alertes… mais c’est difficile à faire [à cause d’une surcharge du travail]. Un infirmier qui travaille à la résidence pour aîné de Viking

Deux autres aides-soignants ont eux aussi rapporté un manque de temps pour ce type de vérification.

Préoccupation de la médecin de famille

Je crois que les besoins de Josephine ont été négligés, pas exprès, mais dû à un manque de personnel et un manque d’expérience , a écrit la médecin de famille de la victime, la Dr Mana Hagan, dans une lettre adressée au ministère de la Santé de l’Alberta.

Elle ajoute que ses préoccupations concernant le personnel ne datent pas d’hier. Ce n’est pas la première fois que je sens un manque d'expérience et de soin , dit-elle.

Selon Services de santé Alberta, il y a eu 273 allégations d’abus dans des résidences pour aîné entre avril 2018 et mars 2019. Il a été déterminé que la majorité d’entre elles étaient non-fondées, mais dans plusieurs cas elles suggèrent une amélioration des soins.

Très choquant

Le siège social d’Extendicare a décliné plusieurs demandes d’entrevue et refuse de commenter la mort de Josephine Ewashko.

La porte-parole de la maison pour aîné de Viking, Darlene Thibault, a plutôt écrit être très désolée de la mort de la dame et qu’elle manquerait profondément au personnel et aux résidents .

Elle a aussi ajouté que la résidence avait pris les choses en main et travaillait à offrir des soins, une dignité et une sécurité de la plus haute qualité, aux résidents .

Elle n’a cependant pas commenté les mesures qui ont été prises pour assurer que les autres résidents ne soient pas négligés, ni les inquiétudes concernant le manque de personnel adéquat.

Avec les informations d'Erica Johnson de Go Public CBC