Juan Guaido à la recherche de soutien à Ottawa

Il s'est entretenu avec le premier ministre Justin Trudeau, le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, ainsi qu'avec la ministre du Développement international, Karina Gould, lors de son passage dans la capitale canadienne.

M. Champagne a dit qu'il a discuté avec M. Guaido et son équipe des prochaines étapes qui permettront de rétablir la démocratie et les droits de la personne au Venezuela, alors que le président socialiste Nicolas Maduro refuse de céder son siège depuis plus d'un an.

La position du Canada reste claire : nous souhaitons voir une transition pacifique vers la démocratie au Venezuela menée par le peuple vénézuélien et comprenant des élections libres et équitables le plus rapidement possible, sous supervision, sous observation internationale , a déclaré M. Champagne.

Le Canada se tiendra toujours aux côtés du peuple vénézuélien, dans leur désir de restaurer la démocratie et [assurer le respect] des droits humains dans leur pays , a ajouté le ministre en conférence de presse, après avoir qualifié la situation politique, économique et environnementale de « désastreuse » dans ce pays d'Amérique du Sud.

À l'instar de plus de 50 pays, le Canada a reconnu en janvier 2019 Juan Guaido – la figure de proue de l'opposition au gouvernement socialiste de Nicolas Maduro – dans les fonctions de président par intérim du pays.

Le Canada considère que le second mandat de M. Maduro est fondé sur des élections illégitimes et antidémocratiques et a imposé des sanctions à l'égard de plus d'une centaine de fonctionnaires vénézuéliens.

De mal en pis

Le Canada poursuit aussi ses efforts au sein du groupe de Lima, afin d'établir une sortie de crise pacifique au Venezuela.

Il ne faut pas se tromper: la situation est allée de mal en pis à la suite des actions du régime Maduro. Des millions de personnes ont fui le pays et des millions d'autres vivent dans une pauvreté extrême , a dénoncé M. Champagne.

Le flot de ces réfugiés doit ainsi passer le cap des six millions de personnes d'ici la fin de l'année courante, précise un rapport de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés.

Évoquant un autre rapport onusien, le ministre a soutenu que le peuple du Venezuela avait subi de graves violations des droits de la personne de la part [du président] Maduro et de ses acolytes . Des actions urgentes doivent être accomplies , a renchéri M. Champagne.

J'espère que la visite d'aujourd'hui et les visites du président Guaido à l'international pourront servir à donner un nouveau souffle aux efforts afin de sortir de la crise. François-Philippe Champagne

Offensive de charme

Dans les derniers jours, M. Guaido s'est arrêté à Madrid, Londres, Paris et au Forum économique de Davos où il a rencontré le premier ministre britannique Boris Johnson et le président français Emmanuel Macron.

M. Guaido, qui défie une interdiction de voyager, a déclaré en espagnol qu'il parlait au nom des Vénézuéliens et a décrit les conditions difficiles dans lesquelles vit la population.

Oui, je cours un risque. Mais tous les Vénézuéliens courent un risque , a-t-il déclaré, par le biais d'un traducteur.

Ce que je peux dire aux Vénézuéliens, c'est qu'on sera bientôt à la maison; nous allons nous mobiliser, nous allons demander le soutien dont nous avons besoin , a-t-il ajouté.

Cela dépendra de l'intensité de la pression en faveur d'élections. C'est cela qui s'est produit lorsque nous avons réussi à prendre pied à l'Assemblée nationale , a poursuivi le chef d'État autoproclamé.

M. Guaido s'est dit heureux de bénéficier du soutien du Canada, alors que son pays tente de retrouver sa dignité et veut contribuer à la lutte contre les changements climatiques.