1re avenue à Amos : difficile de se stationner pour des personnes à mobilité réduite

La moitié des stationnements se font maintenant en parallèle sur la rue, mais l'espace entre la voie et le stationnement est parfois insuffisant, selon Yannick Charron, qui conduit une camionnette adaptée depuis son accident de motoneige en 2005.

Des fois c'est difficile, compliqué. Surtout tout seul , admet-il.

Moi quand je débarque mon fauteuil de la boîte du camion, je suis très proche d'où les véhicules passent. Surtout avec les bancs de neige, on est encore plus proches de la route et il faut être très sécuritaire.

Lorsque M. Charron tente de sortir de sa camionnette, il doit parfois installer sa chaise roulante sur la voie où circulent les automobilistes.

La dernière fois que je suis allé faire une commission au centre-ville, quand j'ai débarqué, il y avait un camion de livraison assez gros. Il a bloqué le trafic pour que je puisse me tasser, parce qu'il avait peur de me frôler, il était très proche , témoigne-t-il.

Et une fois sorti du véhicule, l'accès aux trottoirs n'est pas toujours simple. Quand le véhicule est [stationné], on ne peut pas passer [autour du véhicule], explique-t-il. Donc il faut faire absolument le tour dans le chemin pour passer en arrière pour aller chercher le trottoir de l'autre côté.

S'il y avait plus de place pour qu'on puisse rentrer le véhicule un peu plus, ou faire le stationnement pour handicapé plus adapté, plus sécuritaire, ça serait parfait.

Yannick Charron