Le célèbre loup Takaya est capturé à Victoria

Le loup a d’abord été observé en 2012 sur les îles Discovery et Chatham au large de la municipalité. Il a plus récemment été la vedette d’un documentaire de l'émission The Nature of Things.

Selon le porte-parole du Service de conservation de la faune, Scott Norris, le loup semble être en bonne santé. Ce dernier, disent-ils, a l'habitude de manger des fruits de mer et sera relocalisé près de la côte, plutôt que loin dans la forêt.

Je suis certain qu’il a peur et faim. Il veut juste retourner dans un endroit solitaire. Scott Norris, porte-parole du Service de conservation de la faune de la Colombie-Britannique

Les loups ne s’aventurent habituellement pas dans les espaces urbains et c’est donc une anomalie , affirme M. Norris.

Toute personne qui voit un loup à moins de 100 mètres de lui devrait employer des tactiques pour lui faire peur. Il faut par exemple lever ses bras haut dans les airs et faire des mouvements, beaucoup de bruit et jeter des bâtons.

Si le loup semble agressif, reculez lentement, mais sans jamais tourner votre dos à l’animal.