Windsor veut réduire ses dépenses pour limiter la hausse d'impôt foncier

Lundi après-midi, les conseillers municipaux ont procédé à l’examen du budget municipal de 2020.

Cette année, l'enjeu principal réside dans la proposition d'augmentation de l'impôt foncier de 3.6 %, la plus importante des 10 dernières années.

Cette hausse comprendrait une augmentation de 1,2 % de l'impôt foncier en tant que tel, de 1,2 % dû au financement d'agences municipales comme le service de transport en commun Transit Windsor, et de 1,2 % attribué à la mise en place du plan de gestion des biens municipaux, qui est requis par la province.

Ce plan doit permettre à la Ville de mettre de côté des fonds pour la réparation des infrastructures municipales comme les ponts, les rues ou encore les parcs.

Réduction du financement

Les conseillers ont passé en revue les différentes lignes du budget pour diminuer les dépenses prévues et baisser ainsi la hausse de l'impôt.

Ils proposent donc de réduire le financement de services municipaux et d'organismes sociaux de près de 4 millions et demi de dollars, ce qui ramènerait le taux d'imposition à 2,1 %.

En conséquence, le Service de police de Windsor, par exemple, recevrait 600 000 $ de moins que ce qu'il avait demandé.

Les compressions entraîneraient aussi un gel d'embauche dans un certain nombre de services municipaux, y compris les services d'incendie et de sauvetage de Windsor, le service d'ingénierie ainsi que le service des parcs.

De même, la Corporation de développement économique de Windsor-Essex recevrait 125 000 $ de moins que le montant sollicité, tandis que les organismes sans but lucratif Artcite et Life After Fifty pourraient recevoir 5000 $ et 70 000 $ dollars de moins que ce qu'ils ont demandé, respectivement.

Toutefois, ces montants sont susceptibles d'être modifiés, puisque les délibérations au sujet du budget se poursuivront mardi.