Les Blue Bombers accordent une prolongation de contrat au quart Zach Collaros

À 31 ans, Collaros était susceptible de devenir joueur autonome le mois prochain.

Collaros et le directeur général Kyle Walters doivent rencontrer les journalistes mardi à Winnipeg.

Collaros a amorcé quatre matchs avec les Blue Bombers la saison dernière et présenté une fiche de quatre victoires et aucune défaite. Lors du match de la Coupe Grey, il a complété 17 de ses 23 passes pour des gains de 170 verges. Les Blue Bombers ont gagné le match 33-12 et mérité un premier titre depuis 1990.

Lors de ses quatre départs en saison, Collaros a complété 67 passes sur 97 pour un taux d'efficacité de 69,1 %. Il a accumulé des gains de 851 verges, lancé quatre passes de touché et n'a été victime que d'une seule interception.

Les Blue Bombers avaient fait l'acquisition de Collaros des Argonauts de Toronto le 9 octobre, tout juste avant la date limite pour compléter des transactions dans la LCF.

À la suite de cette signature, les Argonauts, qui détiennent le deuxième choix en vue du repêchage de 2020, obtiendront aussi celui des Blue Bombers en première ronde (9e au total).

En 2018, il a mené les Roughriders de la Saskatchewan à une fiche de 10 victoires et 4 défaites à titre de partant. Il avait alors amassé des gains de 2999 verges avec neuf passes de touché et 13 interceptions.

Originaire de l'État de l'Ohio, Collaros a entamé sa carrière dans la LCF avec Toronto en 2012. Il s'est joint aux Tiger-Cats à titre de joueur autonome après la saison 2013, avant d'être échangé aux Roughriders en janvier 2018.