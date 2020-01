Coronavirus : trois personnes font l'objet d'une enquête au Québec

L'annonce, présentée sous la forme d'un bref courriel, précise que les trois personnes visées par l'enquête ont été prises en charge par l'Agence de santé publique du Canada.

Un cas potentiel a par ailleurs été rejeté, puisqu'il n'y avait pas trace du nouveau coronavirus chez la personne en question, indique encore le ministère de la Santé.

Tous les autres signalements ont été rejetés, car ils ne répondaient pas à la définition du nouveau virus , ajoute-t-on.

L'ensemble des cas d'infection de ce virus se trouvent donc toujours en Ontario voisin, soit un cas confirmé et un autre présumé, lequel fait l'objet d'examens poussés. De plus, 19 autres personnes font l'objet d'une enquête.

Les deux cas, respectivement confirmé et présumé, sont les membres d'un couple ayant récemment voyagé à Wuhan, en Chine, qui est l'épicentre de cette épidémie.

Les personnes faisant l'objet d'une enquête de la part de Santé publique Ontario ont également séjourné dans cette métropole chinoise.

L'épidémie a pour l'instant tué 82 personnes – toutes en Chine –, en plus d'en infecter plus de 2800 autres dans ce pays et ailleurs en Asie, ainsi qu'aux États-Unis et en France, sans oublier le Canada.