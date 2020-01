Pas de discours inaugural du maire de Hearst en ce début d'année

Une présentation aux citoyens doit être faite plus tard, visant toujours à informer les citoyens et à échanger avec eux à propos des projets et des enjeux de la municipalité.

Selon le maire Sigouin, les Chevaliers de Colomb ont indiqué à la municipalité qu'ils n'étaient pas en mesure de préparer le déjeuner pour le discours inaugural qui devait avoir lieu à la Place des arts de Hearst à la fin janvier ou au début février.

Le maire Sigouin mentionne qu’il envisageait déjà un nouveau format pour l’activité présentée depuis des décennies par les maires de la ville.

Le conseil municipal considère une activité au printemps au pavillon événementiel de la ville.

Il y a eu des idées comme, peut-être, une présentation une ou deux fois par année au pavillon. Roger Sigoun, maire de Hearst

Le déjeuner-causerie de la municipalité attirait généralement une quarantaine de personnes.

On veut essayer d’attirer le plus de gens possible aux discussions, aller chercher des jeunes à venir s’informer, dit-il.

Au cours des dernières années, l’événement a été utilisé aussi pour accueillir officiellement de nouveaux résidents de la municipalité.