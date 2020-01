Des hôtels thématiques Atari verront le jour dans 8 villes américaines

L’entreprise Atari, pionnière des jeux vidéo depuis longtemps reléguée à l'arrière-plan de l’industrie, vient de signer un contrat avec le promoteur immobilier True North Studio et le groupe GSD pour la construction de huit hôtels thématiques aux États-Unis.

Les destinations centrées sur le thème du jeu vidéo seront munies d’espaces pour jouer à des jeux en réalité virtuelle et en réalité augmentée, et certains des établissements auront des endroits aménagés spécifiquement pour le sport électronique, selon ce que rapporte le site The Verge.

Les hôtels seront également dotés de salles de conférence, d’espaces de cotravail, de restaurants, de bars, d’une boulangerie, d’un cinéma et d’un gymnase. Atari affirme que ses établissements seront des destinations idéales pour les familles et les personnes en voyage d’affaires.

Comme le contrat n’est qu’un accord d’utilisation de licence, Atari n’aura probablement aucune implication directe dans le design ou les caractéristiques particulières des établissements, selon le site Engadget. Toutefois, l’entreprise récoltera 5 % des revenus générés par les hôtels.

Atari a également reçu une avance de 600 000 $ US pour l’utilisation de sa marque par le promoteur immobilier.

Le premier hôtel ouvrira ses portes plus tard cette année à Phoenix, en Arizona. D’autres établissements seront ouverts à Austin, à Chicago, à Denver, à Las Vegas, à San Francisco, à San Jose et à Seattle.