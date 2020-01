Refuge de l'Armée du Salut dans Vanier : le point de vue des personnes sans-abris

Depuis le tout début de ce dossier, l’opinion des personnes sans-abri n’est pas très bien documentée. Les personnes à la tête de l’Armée du Salut — qui parlent en leur nom — soutiennent que ce projet répond à leurs besoins. Mais dans la rue, où nous les avons rencontrées pendant une matinée, leur point de vue est moins catégorique.

L'Armée du Salut d'Ottawa, qui est située sur la rue George dans le marché By, pourrait être relocalisée sur le chemin Montréal dans le quartier Vanier. Photo : Radio-Canada / Angie Bonenfant

9 h 45

Devant le Centre Booth de l’Armée du Salut, situé sur la rue George dans le marché By, la construction du nouveau refuge est à des années-lumière des préoccupations immédiates des usagers. Il fait -3 degrés Celsius à l’extérieur, en ce vendredi matin du mois de janvier, et la priorité pour la majorité des personnes présentes est de retourner rapidement se mettre au chaud à l’intérieur.

Keith Robbins, qui a logé à l’Armée du Salut pendant environ un an, accepte toutefois de partager son opinion sur la question. Il se questionne : est-ce que le nouveau refuge va mieux desservir les sans-abri? Il n’en est pas encore convaincu.

Aucun d'entre nous n'aime vraiment que le refuge se trouve au centre-ville. C'est nul comme endroit! , reconnaît-il, faisant référence à l’emplacement actuel du centre. Mais si vous êtes un sans-abri, il y a ici tout ce dont vous avez besoin à moins de huit pâtés de maisons.

Dans le secteur du marché By, il y a notamment des marchés et des services sociaux et de santé.

Le centre-ville est l'endroit parfait si vous êtes un sans-abri, parce que vous n'avez pas besoin de voiture [pour vous déplacer], vous n'avez pas besoin de vélo, vous n'avez besoin de rien de tout cela , poursuit-il.

Keith Robbins croit que la construction d'un nouveau refuge dans le quartier Vanier à Ottawa permettra de réduire la criminalité dans le marché By, mais il ne sait pas si le projet aidera les gens à sortir de l'itinérance. Photo : Radio-Canada / Angie Bonenfant

La seule raison pour laquelle ils veulent déplacer le refuge à Vanier, c’est à cause des touristes. Keith Robbins

Ceci dit, Keith Robbins comprend la volonté des autorités municipales de relocaliser le refuge à Vanier. Au centre-ville, remarque-t-il, il y a beaucoup de refuges autour desquels gravitent plusieurs activités criminelles. C’est bien connu, dit-il, le crime fait peur aux touristes, aux commerçants et aux résidents.

Regardez ce qui se passe aux Bergers de l’espoir, où vous avez un centre d’injection juste à côté. Voulez-vous cela pour vos enfants juste à côté de leur école? , renchérit Keith Robbins, en guise d’exemple.

La Ville doit faire quelque chose, concède-t-il, un certain ménage s’impose.

10 h 10

La discussion va bon train et plus le temps avance, plus Keith Robbins s’épanche sur les problèmes d’itinérance à Ottawa. Son compagnon, qui suit la conversation d’une oreille attentive tout en vendant des cigarettes de contrebande, abonde dans le même sens.

Je pense que le refuge devrait déménager à Vanier. Le centre-ville doit être nettoyé et complètement débarrassé de tous les déchets qui se trouvent, ici. Mettez-moi ça dehors! , lance Anny Eddy.

Par déchets, il veut dire les drogués et les vendeurs de drogue qui rôdent autour et dans le refuge du Centre Booth. C’est eux, le véritable problème, déclare-t-il.

Si vous devez nettoyer le centre-ville, où irez-vous? Au dépotoir. Vanier est considéré comme un dépotoir. Anny Eddy

Anny Eddy sait très bien que ce nettoyage équivaut à pelleter le tout dans la cour des voisins.

Des dizaines de personnes se sont déplacées pour assister à la première journée d'audiences publiques sur le déménagement de l'Armée du Salut. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

C’est justement ce que craignent les résidents de Vanier qui s’opposent à la construction du nouveau refuge dans leur quartier. Ce méga projet va augmenter la criminalité et mettre en péril leur projet de revitalisation, dénoncent-ils. Devant le Tribunal d’appel de l'aménagement local (TAAL), ils ont dit craindre pour la réputation de leur secteur.

Le titulaire de la Chaire de recherche sur l’itinérance et la santé mentale de l’Université d’Ottawa, Tim Aubry, faisait aussi valoir ce point au cours d’une entrevue accordée à Radio-Canada.

Ce n’est pas idéal comme quartier. Vanier offre déjà beaucoup de services [pour personnes vulnérables]. Il y a un principe dans la planification des services de santé mentale, communautaires et même sociaux, qui dit qu’on devrait les éparpiller , a-t-il indiqué.

Le problème, c’est que si on met tous les services [sociaux] ensemble dans un même quartier, ça risque d'amener toutes sortes de difficultés et de conflits. Tim Aubry

En plus, a-t-il rappelé, plusieurs études ont démontré que des refuges comme celui envisagé à Vanier n’aident pas les gens à sortir de l’itinérance.

La recherche favorise vraiment une approche de ‘logement d’abord’ où on sort les gens des refuges aussitôt que l’on peut trouver un logement pour eux , a-t-il expliqué. L’idée des lits à long terme, ça n’a pas de sens, c’est une approche qui est dépassée.

Un nouveau refuge pour sans-abris de l'Armée du Salut pourrait être construit à Vanier sur le chemin Montréal. Photo : Radio-Canada

10 h 35

De retour devant le centre Booth de la rue George, le nouveau refuge demeure un concept vague pour les personnes approchées par Radio-Canada. Le sentiment général? L’idée n’est pas mauvaise, mais personne n’est en mesure de dire comment cela va améliorer leur quotidien.

Curieusement, personne parmi la dizaine d'usagers interrogés ne semble avoir hâte d’y emménager.

Le nouveau refuge à Vanier? Je ne veux pas aller dans ce trou merdique , lance un homme qui grille sa cigarette près de la porte d’entrée. Si le projet devait se concrétiser, il n’a pas l’intention d’y mettre les pieds.

Moi, j’ai un endroit où rester près d’ici , précise-t-il, ajoutant au passage qu’il se contentera d’aller aux refuges La Mission d’Ottawa ou aux Bergers de l’espoir, situés à une petite distance de marche.

Avec la collaboration d'Antoine Trépanier